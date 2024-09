Campionato sotto choc: iscrizione irregolare, sentenza UFFICIALE

Campionato sotto choc: iscrizione irregolare. Arriva la sentenza ufficiale sul ricorso presentato dal club. Ecco la decisione

Il Tribunale Federale Territoriale ha preso una decisione dopo il ricorso presentato dallo Jesina in merito all’ammissione al campionato d’Eccellenza dell’Alma Juventus Fano.

I primi avevano presentato ricorso nei giorni scorsi mettendo in evidenza che ci sarebbe potuta essere un’irregolarità nell’iscrizione. I granata invece, convinti delle proprie azioni, hanno presentato una memoria difensiva e, nella giornata di ieri, è arrivata la sentenza ufficiale. E andiamo a leggere insieme, quindi, cos’ ha deciso il giudice.

Campionato sotto choc: ecco la sentenza

Il ricorso è stato respinto. Quindi l’Alma Juventus Fano giocherà il massimo campionato regionale delle Marche. A meno che non si arrivi ad un ulteriore ricorso. Ricordiamo che il campionato dovrebbe iniziare domenica prossima, ma al momento non è sicuro che tutto possa filare in maniera liscia. In ogni caso la sentenza è arrivata.

“A seguito del ricorso presentato dalla A.S. JESINA S.r.l. in data 12 agosto 2024 avverso il comunicato ufficiale n.11 del 31/07/2024 del Comitato Regionale Marche in relazione alla delibera assunta dal consiglio direttivo del CR Marche del 31/07/2024 relativamente all’inserimento della società “1610 ALMAJUVENTUSFANO 1906 SRL “nell’organico del campionato Eccellenza Marche s.s. 2024/25 ha pronunciato il seguente dispositivo: Il Tribunale federale territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni e gli adempimenti conseguenti. Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC – LND – Comitato Regionale Marche, in data 3 settembre 2024″.