Conferma ufficiale, acquisto sensazionale della Juve in attacco

Grande colpo della Juventus per il proprio reparto offensivo: arriva la conferma ufficiale, entusiasmo alle stelle tra i tifosi bianconeri

La Juventus è stata la protagonista assoluta degli ultimi giorni di mercato della sessione estiva. Tanti sono stati i movimenti in entrata e in uscita dai bianconeri che hanno pensato al presente ed anche al futuro.

Oltre che per la prima squadra, Cristiano Giuntoli ed il suo team hanno lavorato anche sulla Next Gen e sul settore giovanile bianconero, facendo acquisti mirati per preparare la Juventus che verrà. E nelle ultime ore è stato ufficializzato l’arrivo di un altro giovanissimo talento che va ad unirsi al settore giovanile della Vecchia Signora, ovvero Arman Durmisi, attaccante classe 2008 ed ormai ex giocatore degli sloveni del Football Club Koper.

La Juventus ha depositato in Lega i contratti di Arman e del suo gemello Dajan Durmisi prima della chiusura del mercato, ma non erano ancora stati fatti annunci in proposito. A questo ci ha pensato il loro club di appartenenza che tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito ha reso noti tutti i dettagli dell’operazione.

Juventus, colpo per il futuro: preso il giovane talento Arman Durmisi

Ora è davvero ufficiale: Arman Durmisi è un nuovo giocatore della Juventus. Il giovane talento classe 2008, di ruolo punta centrale, passa ai bianconeri a titolo definitivo dal Football Club Koper e verrà aggregato assieme al suo fratello gemello Dajan Durmisi all’Under 17 bianconera, ma c’è la possibilità che possa giocare subito per la squadra U20 bianconera. Ad annunciarlo è stato il club sloveno con un comunicato pubblicato sul proprio sito, augurando buona fortuna ad Arman e sottolineando il lavoro enorme svolto dalla sua scuola calcio.

Sebbene le cifre dell’affare non siano state rese note, nel comunicato il Koper fa sapere di avere incassato una delle somme più grandi nella storia del club. Un segno, questo, di come la Juventus creda fortemente nel potenziale del classe 2008 e di quello di suo fratello gemello di cui in patria si parla benissimo. L’ufficialità ha acceso ulteriormente l’entusiasmo dei tifosi bianconeri, convinti che la loro squadra abbia preso la strada giusta per vincere non solo nel presente, ma anche in futuro.

Nonostante la giovanissima età, infatti, Durmisi è riuscito a debuttare con la prima squadra del Koper, collezionando un totale di 4 presenze e mostrando subito sprazzi della sua qualità. La Juventus lo ha seguito a lungo ed è sicura di aver portato a casa quello che è destinato a diventare uno degli attaccanti più forti al mondo. Solo il futuro ed il campo, però, diranno se i bianconeri ci hanno visto giusto o meno.