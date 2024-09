È ufficiale, la Juve lo cede a un altro club italiano: tutto fatto

I giochi sono fatti, è arrivata l’ufficializzazione: la Juventus lo ha ceduto a un altro club italiano. Ecco tutti i dettagli

Il campionato è fermo, come è noto, per gli impegni della Nazionale di Luciano Spalletti in Nations League. Ma il calciomercato non si ferma mai. Nonostante la chiusura ufficiale, il 30 agosto scorso, della sessione estiva della campagna trasferimenti, continuano le trattative anche perché il termine delle operazioni di mercato differisce da una Lega all’altra.

A titolo d’esempio, il Napoli in quest’ultime ore, quindi a mercato italiano chiuso, ha perfezionato la cessione in prestito al Galatasaray di Victor Osimhen disinnescando così una ‘bomba a orologeria’ pronta a deflagrare nello spogliatoio azzurro.

Anche la Juventus non sta a guardare. Dopo i 205 milioni di euro investiti nella sessione estiva di calciomercato che, come detto, da poco ha chiuso i battenti, la ‘Vecchia Signora’ prosegue la propria opera di sfoltimento della rosa. Dopo il trasferimento a titolo temporaneo al Porto del difensore portoghese Thaigo Djalò, infatti, è ufficiale la cessione a un club di Serie A.

Juventus, il giovane portiere Fuscaldo va all’Empoli in prestito

Attraverso un nota sul suo sito ufficiale il club bianconero ha reso nota la cessione in prestito all’Empoli del portiere Matteo Fuscaldo: “Una nuova esperienza attende Matteo Fuscaldo: il portiere bianconero passa in prestito all’Empoli fino al 30 giugno 2025″.

Dunque, il giovane estremo difensore è un nuovo acquisto di un Empoli che, tra l’altro, è partito bene in campionato (5 i punti in classifica di cui tre conquistati in casa della Roma) e che ospiterà sabato 14 settembre, con palla a centro alle ore 18.00, la ‘Vecchia Signora’ al ritorno dopo la pausa per gli impegni della Nazionale.

Club toscano che da sempre è una sorta di incubatrice di giovani talenti, ragion per la quale l’Empoli è l’ambiente ideale per l’estremo difensore classe 2005 per farsi le ossa, come si suol dire, per poi ritornare alla casa madre forte di bagaglio d’esperienze che potrebbe essere utile alla causa della Juventus di cui ha vestito, qualche anno fa, la casacca dell’Under 17 mentre nella passata stagione ha collezionato 5 presenze con la Juventus Primavera, oltre a essere stato convocato più volte per la Juventus Next Gen.

Intanto, a poco mendo di due settimane dall’esordio nel nuovo format a girone unico della Champions League, la Juventus ha consegnato all’Uefa la lista dei bianconeri ‘arruolati’ per la prima fase della competizione continentale. A sorpresa nell’elenco è presente il centrocampista brasiliano Arthur, sebbene sia stato sul piede di partenza per tutta l’estate, così come tutti i nuovi acquisti Di Gregorio, Cabal, Koopmeiners, Thuram, Conceicao, Nico Gonzalez, KaluLu e Douglas Luiz. Out, invece, Kostic.