Fiato sospeso Juventus, un nuovo acquisto subito KO: esami immediati

Fiato sospeso Juventus, il nuovo acquisto ko in allenamento. Subito esami per capire l’entità del problema.

Non arrivano buone notizie dalla Continassa, dove la squadra di Thiago Motta – o almeno quelli che sono rimasti – si sta allenando in vista della gara contro l’Empoli in programma sabato 14 settembre.

Già il tecnico in questo avvio di stagione ha dovuto fare i conti con gli infortuni di Thuram e di Weah, entrambi fermi dopo la prima vittoria contro il Como in campionato. Questa mattina invece, secondo le informazioni che sono state riportate dal giornalista della Gazzetta dello Sport, Giovanni Albanese, si è fermato un altro elemento, uno dei nuovi arrivati, per il quale ci saranno degli esami nelle prossime ore.

Fiato sospeso Juventus, si ferma Conceicao

“Stamattina in allenamento si è fermato Conceicao problema muscolare, sarà sottoposto ad accertamenti domani”. Questo il post su X del giornalista che svela il problema sorto in mattinata. Una situazione quindi da valutare già nelle prossime ore e capire cosa uscirà fuori.

Conceicao domenica scorsa contro la Roma ha debuttato con la nuova maglia. Un buon impatto, qualche accelerazione, ma si è visto comunque che non era nelle migliori condizioni fisiche possibili, altrimenti Motta lo avrebbe quasi sicuramente mandato in campo dal primo minuto. Adesso questo stop per il portoghese, che, speriamo, non si fermi a lungo. Sarebbe un bel guaio.