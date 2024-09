Giuntoli anticipa mezza Europa, super bomber alla Juve a zero!

Cristiano Giuntoli anticipa tutti e piazza un super colpo a parametro zero: ecco il bomber per Motta

Il mercato non si ferma mai. Una legge non scritta del calcio che, però, è in voga da sempre. Lo sanno bene i dirigenti dei club ma anche gi agenti dei calciatori stessi che non hanno un minuto di respiro. E così, nonostante nei top campionati d’Europa le campagne trasferimenti sono chiuse, si continua a lavorare per sistemare gli ultimi esuberi e programmare già il futuro.

Tra poco meno di quattro mesi, infatti, è già mercato con la sessione invernale e saranno già tante le occasioni da poter sfruttare, soprattutto con quei calciatori che si svincoleranno nel giugno prossimo. Anche la Juventus sta lavorando in questo ambito.

Il club bianconero è stato considerato la regina del mercato: Cristiano Giuntoli ha costruito una squadra in grado di poter competere fin da subito con l’Inter per la vittoria del campionato di Serie A e dire la sua anche in Europa, con la nuova Champions League che partirà a breve.

Juve, ecco il colpo per l’attacco: arriva il vice Vlahovic

Thiago Motta scelto per la panchina ha dato il via ad una vera e propria rivoluzione che ha toccato tutti i reparti, dalla porta dov’è arrivato Di Gregorio con tanto di saluti a Szczesny fino all’attacco, dove Nico Gonzalez e Francisco Conceiçao hanno dotato i bianconeri di due nuovi esterni, con Federico Chiesa spedito in Premier League, al Liverpool.

Profonda, invece, la rivoluzione a centrocampo: ben tre volti nuovi, tutti di primissimo livello: Thuram, Douglas Luiz e Koopmeiners che hanno rinforzato oltremodo l’intero reparto. La ciliegina sulla torta sarebbe stata il vice Vlahovic, un calciatore pure chiesto da Motta ma che Giuntoli non è riuscito ad acquistare, impegnato com’era in altre operazioni.

Eppure sembra proprio che stia per correre ai ripari: nel mirino è finito infatti Jonathan David, attaccante canadese del Lille classe 2000. Il centravanti ha un contratto in scadenza nel giugno del 2025 ed ha già espresso lasua volontà di non rinnovare l’accordo con il club transalpino.

In estate l’ha trattato il Napoli ma anche e soprattutto la Roma prima di virare su Dovbyk. Da tempo, ormai, il suo profilo è accostato a club di Serie A e sembra proprio che la prossima stagione possa essere quella giusta per il suo arrivo nel nostro campionato. Giuntoli, d’altronde, è pronto a sferrare l’assalto finale anticipando tutte le concorrenti e portando alla Continassa un parametro zero davvero di lusso.