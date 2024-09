Incredibile Koopmeiners, è ufficiale: annuncio di questi minuti

Annuncio incredibile su Koopmeiners a pochi giorni dal suo debutto in bianconero: adesso è ufficiale, parole importanti

L’uomo dell’estate, il più atteso, il più desiderato dalle parti di Torino, il più vituperato dai rivali della Juventus, ha finalmente fatto il proprio debutto contro la Roma. Teun Koopmeiners ha rotto il ghiaccio con il nuovo ambiente ed è pronto per regalare a tutti l’entusiasmo necessario per poter ambire a qualcosa di importante. E proprio in questi giorni di fibrillazione, è arrivato un annuncio ufficiale sull’olandese. Parole che hanno sorpreso tutti i tifosi.

Finito nel mirino della critica, sportiva ma anche di altri ambiti, per aver di fatto costretto l’Atalanta a cederlo, utilizzando anche un certificato medico piuttosto ambiguo pur di non vestire più la maglia della Dea, nemmeno in Supercoppa europea, Koopmeiners ha realizzato il suo sogno.

Arrivare alla Juventus, arrivare in un top club europeo, in una squadra che lotta ogni anno per vincere il campionato e per fare molto bene anche in Champions, era sicuramente la sua più grande ambizione. E proprio per questo motivo darà tutto ciò che ha per contribuire ai successi della formazione allenata da Thiago Motta.

Ne è convinto anche un suo ex allenatore, come confermato dalle dichiarazioni rilasciate in questi giorni. Parole forti che accendono ancora di più l’entusiasmo all’interno del cuore dei tifosi.

Koopmeiners, annuncio clamoroso: arriva la notizia che i tifosi speravano

Intervistato da TuttoJuve.com, Pascal Janssen, ex allenatore dell’AZ Alkmaar, oggi al Ferencvaros, ha avuto modo di presentare al meglio ai tifosi della Juventus il centrocampista olandese. E lo ha fatto sottolineandone anche quelle qualità che forse, nei suoi anni bergamaschi, sono meno state messe in evidenza.

Koopmeiners non è infatti solo un centrocampista totale, moderno, dotato di un grande senso del gol e di un piede invidiabile, ma anche un giocatore duttile, in grado di giocare senza problemi come mediano, centrocampista centrale, trequartista e addirittura difensore centrale, all’occorrenza.

Una duttilità che potrebbe risultare fondamentale per aiutare la squadra a raggiungere quegli obiettivi finora tenuti nascosti in un cassetto, per evitare di mettere troppa pressione su Motta, al primo anno in bianconero.

Pensare però che questa squadra possa competere per lo scudetto, è ormai inevitabile, come confermato dallo stesso Janssen: “Sono sicuro al 100% che Teun potrà diventare l’uomo-scudetto della Juventus. In un club con una storia grande come quella bianconera, sarà di grande aiuto per tutti per raggiungere i propri obiettivi“.

Dichiarazioni importanti che rappresentano l’ennesimo biglietto da visita entusiasmante per l’olandese, e un’ennesima conferma di quanto portarlo a Torino possa rivelarsi il miglior colpo fin qui dell’era Giuntoli.