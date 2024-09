Juve-Roma, trasferimento da urlo a gennaio: un attaccante cambia maglia!

La Juventus continua a cercare calciatori sul mercato. Il prossimo acquisto potrebbe arrivare dalla Roma, sarebbe davvero un grande colpo!

Il mercato è chiuso, ma molte squadre non hanno fatto in tempo a completare le proprie rose, altre sono alle prese con alcuni acquisti ancora da verificare, quindi è possibile che vedremo diversi colpi anche nel corso della sessione invernale. La Juventus vuole tornare a vincere lo Scudetto e, per questo motivo, Cristiano Giuntoli ha provato fino all’ultimo minuto a prendere un altro attaccante esterno, da mettere a disposizione di Thiago Motta.

Il tentativo non è andato a buon fine perché Sancho ha preferito restare in Premier League, ma questo non vuol dire che il dirigente bianconero si sia arreso. Anzi, è molto probabile che la Juventus provi nuovamente a tornare all’assalto di un calciatore in quel ruolo a gennaio. Sembra che Giuntoli abbia già individuato il prossimo obiettivo da portare a Torino, gioca nella Roma e potrebbe essere un vero e proprio affare. Ecco di chi si tratta.

Il prossimo colpo della Juve potrebbe arrivare dalla Roma

Stephan El Shaarawy potrebbe essere uno dei principali obiettivi di mercato della Juventus quando riaprirà il calciomercato. L’esterno offensivo della Roma piace molto a Thiago Motta (e non solo) perché è molto duttile. L’anno scorso, infatti, José Mourinho lo ha schierato più volte come quinto, sia a destra che a sinistra, ottenendo spesso ottimi risultati. Questo vuol dire che può giocare ovunque, la sua capacità di essere un jolly potrebbe tornare utile all’allenatore della Juventus.

Inoltre, il prodotto del vivaio del Genoa ha il contratto in scadenza alla fine di questa stagione e la Roma non glielo ha ancora rinnovato. I motivi sono diversi, uno di questi è legato alla volontà di De Rossi di giocare in attacco con calciatori più prolifici. El Shaarawy è un uomo di squadra, uno di quei giocatori che non realizza tanto, ma che si fa sempre trovare pronto e può aiutare i suoi compagni in qualsiasi momento della partita.

Proprio per questo motivo, la Juventus potrebbe proporre alla Roma una cifra minima per portarlo a casa. El Shaarawy è nato nel 1992, a ottobre festeggerà 32 anni e non è più un ragazzino. Con un’offerta di quattro o cinque milioni potrebbe tranquillamente essere ceduto. Il suo ingaggio è alla portata della Juventus, quindi potrebbero esserci degli sviluppi all’inizio di gennaio.