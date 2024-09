Juventus, quei 300mila euro che fanno esultare Giuntoli: missione compiuta

Juventus, i bianconeri sono stati grandi protagonisti nel mercato che si è da poco concluso. Ecco i numeri che fanno ben sperare.

Cristiano Giuntoli si era prefissato diversi obiettivi ad inizio estate, quando il calciomercato doveva ancora iniziare. Due mesi e mezzo dopo, il direttore tecnico bianconero può ritenersi ampiamente soddisfatto del lavoro svolto insieme ai suoi collaboratori. La Juventus è stata la grande protagonista della sessione che si è conclusa da pochi giorni, attivissima su entrambi i fronti, sia per quanto riguarda le entrate che le uscite.

Eppure la missione del dirigente, arrivato a Torino nell’estate 2023, non era semplice. Da un lato Giuntoli aveva l’obbligo di ridurre il più possibile i costi di una rosa che presentava parecchie falle e che negli ultimi tre anni non si era dimostrata all’altezza di lottare con le altre big per traguardi importanti e prestigiosi, come ad esempio lo scudetto. Dall’altra, però, bisognava consegnare al nuovo allenatore, Thiago Motta, un “roster” competitivo, in grado di dire la sua sia in campionato che in Champions League e di ridurre il gap con l’Inter campione in carica.

Juventus, cala lievemente il costo della rosa rispetto alla scorsa stagione

Numeri alla mano, si può affermare tranquillamente che Giuntoli sia riuscito nel suo intento e che abbia centrato entrambi gli obiettivi.

[ANALISI] #Juventus, gli addii pesanti fanno spazio ai nuovi innesti: costo della rosa stabile nel 2024/25. Tutte le cifre dei calciatori bianconeri tra stipendi, ammortamenti e prestiti https://t.co/hi5hJouswd — Calcio e Finanza (@CalcioFinanza) September 3, 2024

È cio che si evince, del resto, dall’analisi condotta dal portale Calcio&Finanza, che dopo la fine del calciomercato si è messo un po’ a spulciare nei conti del club di via Druento. Il costo della rosa della Juventus rimane stabile nella stagione 2024-25: questa è la notizia che viene fuori. Anzi, c’è stato anche un leggero calo di qualche centinaia di migliaia di euro (300mila per l’esattezza) rispetto alla stagione precedente. Si è passati, infatti, dai 226,1 milioni agli attuali 225,8. Per fare questa stima Calcio&Finanza ha considerato gli stipendi lordi, la quota ammortamento per ogni calciatore e gli eventuali costi legati ai calciatori arrivati in prestito oneroso. Numeri che potrebbero essere rivisti se la Juventus riuscisse a cedere un altro esubero nelle prossime ore, l’esterno serbo Filip Kostic.