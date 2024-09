Lascia la Juve e vola in Turchia: cessione UFFICIALE a titolo definitivo

Lascia la Juve e vola in Turchia, il club bianconero continua a concludere operazioni in uscita: futuro in Super Lig.

Dopo tre giornate la A si ferma per dare spazio agli impegni delle nazionali ma la Juventus, come le altre squadre, non torna in vacanza. Alla Continassa si continua a lavorare sodo in vista delle prossime partite. Subito dopo la sosta i bianconeri affronteranno l’Empoli in campionato e, a distanza di pochi giorni, il PSV Eindhoven in Champions League, match che segnerà il ritorno della Vecchia Signora nell’Europa che conta dopo un anno forzato di stop.

Motta farà dunque il possibile per approfittare di questa pausa per continuare ad inculcare i suoi dettami a quei giocatori che non hanno fatto le valigie e sono rimasti a Torino. Fortunatamente non sono pochi: rispetto ad altre squadre, ad esempio l’Inter, la Juventus ha mandato in giro per l’Europa e per il mondo solamente 7 dei suoi tesserati. Tra quelli che non hanno raggiunto i ritiri delle rispettive nazionali c’è anche Dusan Vlahovic. Il serbo per motivi personali ha rinunciato alla convocazione e per lui – tra i protagonisti in negativo nel match con la Roma di domenica scorsa – sarà importante focalizzarsi solo sulla Juve.

Lascia la Juve e vola in Turchia, Lungoyi al Gaziantep

Intanto la Juventus continua ad essere attiva sul mercato. Sì, avete letto bene: Cristiano Giuntoli, mentre Motta dirige gli allenamenti, sta provando a liberarsi quei giocatori che non fanno parte del progetto del tecnico italobrasiliano.

Next Gen | Christopher Lungoyi passa al Gaziantep a titolo definitivo In bocca al lupo per il tuo futuro! — JuventusFC (@juventusfc) September 4, 2024

In Turchia e Arabia Saudita, ad esempio, il mercato in entrata è ancora aperto e l’obiettivo del direttore tecnico bianconero è convincere l’esubero Filip Kostic ad accettare il Galatasaray. Nel frattempo in Turchia c’è finito Christopher Lungoyi, attaccante classe ’00 di proprietà della Juventus che ha accettato il trasferimento al Gaziantep. “Ufficiale il suo trasferimento a titolo definitivo – si legge sul sito – alla squadra turca che milita in Super Lig. L’attaccante nato a Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo, e di passaporto svizzero, ha giocato nella passata stagione in prestito all’Yverdon, collezionando 27 presenze e quattro gol. Ora lo attende una nuova sfida in Turchia: in bocca al lupo per il tuo futuro, Christopher!”.