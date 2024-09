Nuova penalizzazione in classifica: la Juventus ha chiuso i giochi in questo modo. Arriva la spiegazione ufficiale

Ventotto milioni di euro più i cartellini di Barrenechea e Iling Junior. La Juventus ha chiuso in questo modo il colpo Douglas Luiz regalando a Thiago Motta un centrocampista dalle qualità eccelse enormi e che può solamente crescere nel corso delle prossime settimane dopo un avvio un po’ così, in sordina.

In totale quindi l’investimento bianconero è stato di 50 milioni di euro, anche se le due contropartite tecniche sono state spedite al Valencia e al Bologna. E via di polemiche, importanti. Insomma, quando di mezzo c’è la Juventus c’è sempre qualcosa che a quanto pare non va bene. Ma a spiegare, nella realtà, quello che è successo, ci hanno pensato direttamente dall’Inghilterra. Mirror ed Express infatti hanno spiegato i motivi di questa scelta dell’Aston Villa.

Penalizzazione per i Villans: la Juve l’ha chiusa così

In Premier League c’è una regola stringente sui conti dei club. Chi non la rispetta rischia una forte penalizzazione. È questo il caso proprio dell’Aston Villa che, non avesse venduto il centrocampista ai bianconeri, sarebbe incappato in una penalizzazione di 10 punti da scontare in questa Premier League.

“Alla fine della stagione dovevamo vendere giocatori per evitare di violare il PSR. Se quello dal 20 maggio al 30 giugno è normalmente un periodo festivo nel calcio, non lo era per noi. Dovevamo trovare una soluzione ad un problema del passato, negli ultimi anni ci eravamo riusciti grazie alla vendita di Jack Grealish. Una volta finita la stagione, c’è stato un momento in cui tutti hanno festeggiato la Champions League mentre io e Monchi stavamo pensando già a come non rovinare questo bellissimo anno con la penalizzazione”. Queste le parole di Damian Vidagany, che gestisce le operazioni di mercato dei Villans.