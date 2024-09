Preoccupazione Juve, allarme per Thiago Motta: cosa succede

Thiago Motta deve fare molta attenzione a non sottovalutare questo problema. Ecco come il tecnico bianconero gestirà questa situazione particolarmente complicata.

Il pareggio casalingo contro la Roma ha deluso molti tifosi della Juventus, i quali si aspettavano una vittoria facile, contro una squadra in grande difficoltà. E invece non è andata in questo modo, la Juventus non ha vinto, ma non è stata nemmeno brillante in fase offensiva. Al termine del match giocato allo Stadium, infatti, si registra un solo tiro verso la porta difesa da Svilar, quello di Vlahovic, sporcato dalla difesa romanista.

La Juventus ha avuto diverse difficoltà contro la Roma, soprattutto in fase di costruzione della manovra. Thiago Motta ha schierato a centrocampo Fagioli e Locatelli, facendo entrare Koopmeiners e Douglas Luiz soltanto nel secondo tempo. Secondo molti tifosi bianconeri, il match contro la Roma potrebbe preoccupare Thiago Motta, ma sembra che l’ex tecnico del Bologna sia molto tranquillo e fiducioso per il futuro. Lo ha confermato anche attraverso un intervento con la stampa.

Thiago Motta: “Vlahovic bene, dobbiamo migliorare tutti”

Al termine della partita pareggiata con il punteggio di 0-0 contro la Roma, molti tifosi hanno puntato il dito verso Dusan Vlahovic, accusato di non aver dato il massimo e di aver sprecato alcune potenziali occasioni. Una in particolare ha fatto arrabbiare i tifosi della Juventus perché l’attaccante serbo avrebbe potuto servire un compagno e, invece, ha preferito provare a calciare, nonostante fosse chiuso dalla difesa avversaria.

Thiago Motta non è preoccupato e lo ha confermato anche parlando ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Il tecnico della Juventus ha spiegato perché è tranquillo e quali sono gli obiettivi per il prossimo futuro: “Vedo Vlahovic molto bene, non mi preoccupa che non abbia segnato. Dobbiamo migliorare tutti, soprattutto nei passaggi, non soltanto lui”. Dopo le prime due vittorie, i tifosi pensavano di fare un solo boccone della Roma, ma non è stato così.

La Vecchia Signora ha avuto un approccio sbagliato al match, permettendo alla Roma di chiudersi e di ripartire, mettendo in difficoltà il centrocampo e la difesa. Siamo ancora all’inizio, è presto per pretendere continuità di rendimento e di risultati. Dopo la sosta per le nazionali, Thiago Motta riprenderà a lavorare in vista della trasferta di Empoli.