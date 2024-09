Ultim’ora Sky Sport, bomba Nicolò Fagioli: clamorosa decisione

L’ultima notizia su Nicolò Fagioli riportata da Sky Sport è una vera e propria bomba: la decisione è davvero incredibile.

Dopo la panchina nell’esordio stagionale contro il Como – anche se Thiago Motta lo ha fatto entrare nel secondo tempo al posto di Khephren Thuram – sono arrivate due presenze da titolare per Nicolò Fagioli. Il periodo difficile è definitivamente alle spalle: già nell’ultima gara dello scorso anno il giovane centrocampista aveva potuto celebrare il suo rientro in campo dopo la squalifica per calcioscommesse.

Subito dopo era arrivata la chiamata di Spalletti per Euro 2024: il CT ha voluto anche dargli fiducia nel match degli ottavi contro la Svizzera schierandolo titolare, anche se poi le cose non sono andate affatto bene per gli azzurri.

Ora Fagioli è pronto a prendere in mano la Juventus ma anche a tenersi stretto il posto in Nazionale. Ottima prova contro il Verona, così così contro la Roma, ma tanto è bastato per meritarsi la convocazione di Luciano Spalletti per le due gare di Nations League che vedranno l’Italia affrontare prima la Francia (venerdì 6 settembre) e poi Israele (lunedì 9).

Bomba Fagioli: cosa ha deciso Spalletti

Ma quante chances ci sono di vedere di nuovo Fagioli nel centrocampo titolare degli azzurri? In realtà molte, almeno secondo quanto riportato Sky Sport. Spalletti, infatti, starebbe seriamente pensando di affidare la regia al numero 21 della Juventus: l’idea dell’ex allenatore del Napoli è di affiancarlo a Sandro Tonali, anche lui di nuovo in azzurro dopo la lunga squalifica per calcioscommesse, e Davide Frattesi.

Al momento è solo un’indiscrezione: alla gara con la Francia, in programma venerdì sera al Parco dei Principi di Parigi (calcio d’inizio ore 20:45), mancano ancora due giorni e non è detto che Spalletti non possa avere dei ripensamenti sulla formazione da schierare. Di sicuro, però, Fagioli è uno degli elementi che il Commissario Tecnico della Nazionale italiana tiene maggiormente in considerazione.

Finora il piacentino ha totalizzato cinque presenze con la maglia azzurra: l’esordio risale al 16 novembre 2022 a Tirana, contro l’Albania, in una gara amichevole in cui l’Italia si è imposta con il punteggio di 3-1. Poi altre due amichevoli contro Turchia e Bosnia: in quest’ultima ha giocato per la prima volta da titolare.

Spalletti lo ha poi fatto entrare a dieci minuti dal termine della gara contro la Croazia a Euro 2024 (gol qualificazione di Zaccagni all’ultimo respiro), prima di schierarlo titolare contro la Svizzera. In bianconero ha invece celebrato la sua cinquantesima presenza nel match di domenica scorsa all’Allianz Stadium contro la Roma.