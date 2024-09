Addio Douglas Luiz, la notizia scuote il mondo Juve: cos’è successo

Notizie clamorose su Douglas Luiz che riguardano da vicino anche la Juventus: cosa è successo sul suo trasferimento

La Juventus è stata protagonista di un mercato di alto profilo, con diversi acquisti importanti che hanno cambiato il volto della rosa. E adesso, inevitabilmente, le attese sui bianconeri e sulla stagione che potranno condurre, in Italia e in Europa, crescono. Uno dei giocatori principali acquistati da Giuntoli e sui quali c’è maggiore curiosità è il brasiliano Douglas Luiz.

Tra i primi colpi a essere ufficializzati dai bianconeri, nella prima parte del mercato, il centrocampista verdeoro nelle intenzioni dovrebbe essere il metronomo della mediana juventina. Anche se nelle prime giornate di campionato, le cose sono andate in maniera un po’ diversa. Per ora, Douglas Luiz non ha trovato moltissimo spazio.

Presente in tutte e tre le prime sfide dei bianconeri, con Como, Verona e Roma, ma entrando soltanto dalla panchina e non riuscendo a incidere più di tanto. Per il momento, anche con l’assenza di Khephren Thuram a centrocampo, Thiago Motta gli sta preferendo Locatelli e Fagioli. Ritardo di condizione, adattamento tattico graduale o cos’altro, dietro le scelte del tecnico italobrasiliano?

Di sicuro, il giocatore ex Aston Villa è un profilo piuttosto discusso in questo momento. Anche per alcuni retroscena sul suo trasferimento.

Douglas Luiz, dall’Inghilterra: “Cessione o 10 punti di penalizzazione”

Si è parlato molto, nelle scorse settimane e anche più di recente, infatti, del suo arrivo dall’Aston Villa in una operazione piuttosto particolare. Douglas Luiz a Torino, Barrenechea e Iling-Junior in Inghilterra, anche se come operazioni distinte. I due ex bianconeri, poi, sono stati smistati dal club di Birmingham in prestito a Valencia e Bologna, suscitando non poche perplessità.

Quanto riportato dal ‘Daily Mail’ sempre sul trasferimento di Douglas Luiz, poi, non contribuisce a rasserenare il clima. Una operazione che secondo il tabloid britannico sarebbe stata fondamentale, per l’Aston Villa, per evitare guai con l’ente di controllo finanziario della Premier League in merito a sanzioni piuttosto pesanti.

Infatti, entro il 30 giugno l’Aston Villa doveva ricondurre il proprio passivo delle ultime tre stagioni, in tema di mercato, entro i 105 milioni di sterline. E i 42 milioni di sterline incassati per Douglas Luiz proprio all’ultimo momento utile avrebbero scongiurato una penalizzazione di 10 punti in classifica che avrebbero dovuto scontare in questa stagione.