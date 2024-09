Destinazione surreale per Nicolò Savona, esplode la bomba in casa Juve

Savona è una delle sorprese più liete della Juventus e della Serie A. Il suo destino, però, poteva essere diverso.

Primo posto in campionato frutto di due vittorie ed un pareggio, 3 clean sheet consecutivi e 7 reti realizzate. E’ positivo l’avvio di stagione della Juventus, rivoluzionata in estate dal club allo scopo di allestire una rosa compatibile con lo stile di gioco praticato da Thiago Motta il quale ha già provveduto a trasmettere alla squadra un’identità di gioco ben precisa. Il mister, inoltre, ha avuto il merito (ed il coraggio) di puntare su elementi fino a qualche settimana fa praticamente sconosciuti ai tifosi, quali Samuel Mbangula e Nicolò Savona.

L’esterno ha totalizzato una rete e tre assist, convincendo la dirigenza ad avviare la trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026 e far saltare quella riguardante Jadon Sancho. Il terzino, dal canto suo, si è imposto nel ruolo di terzino destro facendo scivolare un totem del calibro di Danilo in panchina e togliendosi anche la soddisfazione di siglare un gol nel match vinto ai danni del Verona. Per lui, tra luglio ed agosto, si erano fatte avanti numerose squadre di Serie B.

La lista, ad esempio, comprende il Palermo ed il Frosinone disposte entrambe a prenderlo in prestito. Alla corsa si era iscritto anche il Granada, dove il 21enne avrebbe ritrovato l’ex capo scout bianconero Matteo Tognozzi (oggi direttore sportivo degli spagnoli). Le varie offerte, però, sono state tutte rispedite al mittente per volontà dello stesso Motta, fin da subito convinto di avere a disposizione un gioiello da sgrezzare ed ancora non del tutto privo di criticità, ma dalla qualità purissima.

Juventus, Savona stupisce tutti: la destinazione è paradossale

La scelta del tecnico di puntare forte sul classe 2003 aveva fatto ipotizzare, negli ultimi giorni di mercato, una possibile partenza di Danilo finora sempre escluso dalla formazione titolare e di, conseguenza, privato della fascia di capitano passata a Federico Gatti. Il brasiliano, invece, è rimasto a Torino e, alla ripresa del campionato, punta a tornare protagonista con indosso la maglia della Vecchia Signora.

Il suo contratto scade il 30 giugno 2025 tuttavia al 33enne basterà raggiungere il 50% delle presenze stagionali per far scattare il rinnovo automatico fino al 2026. Un traguardo alla portata, alla luce delle tante partite che attendono la Juve tra Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, Champions League e Mondiale per Club. Motta, inoltre, lo stima molto e al momento opportuno tornerà ad utilizzarlo. Adesso, però, i riflettori sono tutti puntati su Savona.