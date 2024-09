Dolore Juve, ritiro per un idolo assoluto dei tifosi: l’annuncio

Il ritiro del grande protagonista dei tempi recenti della Juventus fa ancora rumore: le sue ultime parole lasciano l’amaro in bocca

Pausa per le nazionali e Thiago Motta ne approfitta per approfondire il dialogo con i calciatori arrivati da poco. Alla prossima gara di campionato – trasferta al ‘Castellani’ di Empoli – dovrà ritrovare quella squadra vista contro Como e Verona: arrembante e dominante sul piano del gioco.

Motta anche contro la Roma ha dimostrato ottime cose seppur non sia riuscito, come appunto nelle prime due uscite, ad abbattere la retroguardia di De Rossi. Ma il bicchiere è da vedere come mezzo pieno, in quanto Di Gregorio non ha ancora subito una rete e la difesa ha dimostrato grande sicurezza.

Collegandoci proprio al ruolo del portiere, quest’anno sarà il primo senza Wojciech Szczesny, che dopo il mancato rinnovo con la Juventus ha deciso di dire basta al calcio giocato sebbene si sentisse ancora in forma.

Szczesny parła del ritiro: “Non è dipeso da me”

Un portiere come il polacco meritava forse un addio più caloroso, per quanto i tifosi della Juventus, soprattutto sui social network, lo abbiano incensato con parole giuste e importanti. Szczesny lascia la Juventus dopo ben sette anni di amore, una vita praticamente. E dopo aver deciso di lasciar le redini della propria porta a Di Gregorio, ha dato l’annuncio più importante della sua vita: ossia il ritiro dal calcio giocato.

Ma il polacco, almeno fino a qualche mese fa, aveva tutt’altre intenzioni: rinnovare con la Juventus per un altro anno, quindi fino al giugno 2025. Tale rinnovo non c’è stato, per via della volontà della società di avviare un nuovo corso tra i pali acquistando proprio Di Gregorio.

Intervistato sul canale YouTube di Luca Toselli, l’ormai ex portiere ha spiegato nel dettaglio i motivi per cui ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Szczesny non aveva appunto intenzione di ritirarsi, ma per causa di forza maggiore ha dovuto prendere questa delicata decisione. “L’anno scorso ho parlato con Giuntoli, quando volevo discutere del rinnovo. Ci siamo seduti in una stanza e gli ho detto che mi sarei ritirato al termine della stagione 24/25“.

Poi rivela: “Non mi aspettavo poi di trovarmi fuori dal progetto, non l’avrei mai immaginato. Quando sentivo le notizia su Di Gregorio, mi sarei aspettato l’addio di Perin e lui come secondo. Avrei voluto fare un altro anno bianconero perché avrei potuto dare tanto”.