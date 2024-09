Juve-Inter, scintille in vista della sfida scudetto: c’entra Koopmeiners

La sfida scudetto sarà di nuovo Juve-Inter? Arrivano già le prime scintille tra le due squadre, c’entra Teun Koopmeiners. Ecco l’annuncio

L’Inter e la Juve sono subito in vetta al campionato dopo solo tre giornate. Vero insieme a loro c’è la compagnia di Udinese e Torino, ma ad essere accreditate per la vittoria finale sono naturalmente solo i due club protagonisti del “derby d’Italia”. Tra tutte le big sono le uniche a non aver steccato l’inizio e si preannunciano a lungo protagoniste.

A dire il vero nell’ultima stagione non è andata benissimo alla lunga per quanto concerne una lotta al titolo vera e propria, con l’Inter capace di dominare nel girone di ritorno e vincere lo scudetto della seconda stella con diverse giornate in anticipo. Questa volta gli scenari potrebbero essere differenti. Gli addetti ai lavori sono divisi tra chi vede di nuovo gli uomini di Simone Inzaghi nettamente davanti e chi invece pensa che la concorrenza potrà dire la sua fino in fondo. L’unica cosa in cui tutti convergono è che se c’è un’anti-Inter questa è la Juve!

Sfida scudetto Juve-Inter, Koopmeiners la infiamma: i dettagli

Il mercato messo in atto da Giuntoli è di quelli importanti, quando negli ultimi giorni sono arrivati Nico Gonzalez, Francisco Conceiçao e soprattutto Teun Koopmeiners, dopo un corteggiamento infinito. Proprio l’olandese può essere l’ago della bilancia, in grado di spostare gli equilibri e accendere la scintilla in vista dello scudetto.

Ne ha parlato l’ex portiere dell’Inter, Alberto Fontana, in un’intervista concessa a TAG24. L’ex estremo difensore ha detto la sua in maniera netta, pompando molto l’arrivo di Koopmeiners alla Juve. “Sicuramente l’Inter è la squadra da battere, ma non credo che non avrà rivali. Le stagioni post-Europeo o post-Mondiale sono sempre strane e alcune big impiegano tempo per cercare una quadra. Poi con queste nuove formule delle coppe non ci capisco niente, tutto può succedere” prova a scherzare Fontana.

L’ex, tra le altre, anche del Novara entra maggiormente nei dettagli su quale sarà per lui la sfida scudetto quando nomina il mercato condotto da Giuntoli e specialmente l’ex giocatore dell’Atalanta: “La Juve ha lanciato un messaggio chiaro con quegli acquisti che ha fatto, specialmente con gli ultimi due colpi. Ingaggiando Koop si punta ad un’unica direzione: essere l’antagonista dell’Inter. Il progetto è ambizioso, prendendo tra l’altro un allenatore che ha fatto benissimo come Thiago Motta”. Insomma secondo Fontana, i bianconeri potrebbero pure impiegare un po’ di tempo per carburare, ma poi si candidano ad essere la vera anti-Inter.