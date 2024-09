Juventus, firma UFFICIALE: affare chiuso in prestito

Juventus, firma UFFICIALE: i bianconeri hanno chiuso per un attaccante. Ecco dove giocherà nella stagione che è appena cominciata.

Thiago Motta e i suoi uomini hanno tanta voglia di ripartire dopo lo scialbo 0-0 con la Roma di domenica scorsa, primo pareggio della stagione per i bianconeri.

Le aspettative, prima del match coi giallorossi, erano forse un po’ troppo alte nei confronti di questa “nuova” Juventus dopo le roboanti vittorie contro Como e Verona nelle prime due giornate. E non sorprende che qualcuno si aspettasse una prestazione più convincente, sulla falsariga delle sfide coi lariani e con gli scaligeri. Il tecnico italobrasiliano però ha bisogno di tempo per poter costruire la Juve del futuro, una Juventus che possa tornare a dominare in Italia ed arrivare il più lontano possibile in Europa, come è avvenuto nel decennio precedente. Niente giudizi affrettati, dunque: nelle prossime settimane è molto importante che i nuovi riescano ad ambientarsi in fretta ed è per questo che la notizia dell’infortunio di Conceiçao, tra l’altro uno dei più positivi contro la Roma, rappresenta una tegola non indifferente per l’ex allenatore del Bologna.

Juventus, firma UFFICIALE: la Women ingaggia Sobal e la gira al Brescia in prestito

Un discorso, questo, che vale anche per la Juventus Women di Massimiliano Canzi, che ha iniziato la stagione con una vittoria pirotecnica (3-6) in casa del Sassuolo.

Un successo che infonde fiducia in vista delle prossime sfide con Como, Lazio e Fiorentina. La Women continua, nel frattempo, ad essere molto attiva sul mercato. Pochi minuti fa è arrivata l’ufficialità per quanto concerne l’acquisto dell’attaccante polacca Magdalena Sobal, subito girata in prestito al Brescia. “Sobal firma un contratto con il nostro club fino al 30 giugno 2027 – si legge nel comunicato ufficiale della Juventus – Attaccante polacca, classe 2004, arriva in Italia per vivere la sua prima esperienza lontana dalla sua terra d’origine e la stagione 2024-25 la giocherà in prestito al Brescia, nella serie cadetta italiana. Arriva dal Pogon Tczew, squadra dell’omonima città di Tczew – situata nel distretto di Tczew, nel Voivodato della Pomerania – e militante nella massima serie polacca femminile. Ora, per lei, inizia una nuova avventura fortemente stimolante, in Italia. Benvenuta, Magdalena!”.