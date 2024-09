Juventus ribaltata da cima a fondo: ecco 626 milioni di euro

Juventus ribaltata da cima a fondo: i nuovi innesti regalano gioie a Giuntoli a Motta. Ecco 626 milioni di euro

La Juventus è stata la regina del calciomercato estivo. Ha centrato quasi tutti gli obiettivi prefissati – il solo Sancho possiamo considerare tra quelli che non sono arrivati – e inoltre ha dato un taglio netto con il passato cedendo quasi tutti quelli che non fanno parte del progetto. Insomma, se non è 10 voto il finale poco ci manca.

Innesti che hanno alzato in maniera sensibile le qualità tecniche della rosa. Innesti che hanno alzato in maniera decisamente importante anche quello che è il valore stesso della squadra messa a disposizione di Thiago Motta. E, a pochi giorni dalla fine delle operazioni di mercato il quadro sui valori reali delle rose mondiali lo ha fatto il Cies. Ecco in che posizione è la Juventus.

Juventus decima in Europa

Al primo posto di questa speciale classifica c’è il Chelsea dell’italiano Enzo Maresca: per il Cies il valore dei Blues, che non smettono di investire in nessun modo, è di 1,28 miliardi di euro. Prevedibile, ovviamente, per quella che è la profondità – eccessiva – della squadra che ha a disposizione l’ex allenatore del Leicester.

E nella top 10 si piazza anche la Juventus, la prima delle italiane. Secondo lo studio i bianconeri valgono 626 milioni di euro e davanti hanno solamente quei club quasi inarrivabili per gli investimenti continui che ogni anno riescono e vogliono fare. Insomma, una Juve in crescita che mira a rimanere in pianta stabile in questa posizione di classifica. O, per meglio dire, anche migliorarla: le ambizioni sono tante, la voglia di vincere è altrettanto forte, la consapevolezza di essere la Juventus ormai l’hanno capita tutti.