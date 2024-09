La Juventus è già un ricordo: offerta choc, sigilla Cristiano Ronaldo

La Juventus è già un ricordo, c’è lo “zampino” di CR7: per lui è pronto un contratto di 20 milioni di euro a stagione.

Dopo tre settimane belle piene, tra i campionati che sono ricominciati ed il mercato che ha regalato gli ultimi colpi (e che colpi, se ci riferiamo alla Juve), la sosta per gli impegni delle nazionali era forse necessaria per poter prendere una boccata d’ossigeno.

Oggi inizierà ufficialmente l’edizione 2024-25 della Nations League e c’è grande attesa per la sfida tra Francia e Italia, che si sfideranno domani sera al Parco dei Principi di Parigi. Gli azzurri di Luciano Spalletti dovranno dare il loro meglio per evitare la sconfitta con una delle rappresentative più forti e qualitative al mondo, con l’obiettivo di far dimenticare la bruttissima prestazione con la Svizzera dello scorso giugno agli Europei di Germania, che mise fine all’avventura continentale di Donnarumma e compagni. Didier Deschamps, selezionatore della Francia, dovrebbe schierare la miglior formazione possibile contro gli azzurri, anche se spicca qualche importante assenza. Una fra tutte quella di Adrien Rabiot, che dopo aver deciso di non rinnovare con la Juve è rimasto senza squadra.

La Juventus è già un ricordo, per Rabiot c’è l’Al-Nassr di CR7

Il mercato, nei principali paesi europei, è terminato ma l’ex bianconero resta svincolato. al momento nessuna big del Vecchio continente sembra voler puntare su di lui, probabilmente per via delle sue pretese molto alte per quanto riguarda l’ingaggio.

Timido l’interesse del Milan, ma il futuro del centrocampista transalpino potrebbe essere in Arabia Saudita. RMC Sport parla di un’offerta davvero importante arrivata sul piatto della madre-agente Veronique, di circa 20 milioni di euro l’anno. Pare che dietro questa proposta ci sia lo “zampino” del suo ex compagno Cristiano Ronaldo, che ormai da due stagioni veste la maglia dell’Al-Nassr, il club di Riad che vorrebbe ingaggiare Rabiot.