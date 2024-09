Svolta nella notte, firma a un passo: colpo di scena Allegri

Svolta nella notte: firma ad un passo e manca solamente l’ufficialità. Colpo di scena per Massimiliano Allegri. La situazione

La svolta è arrivata nella notte, con un annuncio riportato dalla CNN portoghese che svela, quasi in maniera ufficiale vista l’importanza della fonte, qual è stata la decisione del Benfica.

Dopo l’addio di Schmidt, al quale Rui Costa ha dato il benservito, si è parlato della possibilità di un arrivo importante, quello di Massimiliano Allegri. Il Corriere dello Sport un paio di giorni fa aveva anche rivelato che l’agente del tecnico era in Portogallo e si attendevano delle notizie nello spazio di poco tempo. Bene (male per Allegri), il Benfica a quanto pare ha fatto la propria scelta. Niente livornese, niente ex Juventus.

Svolta Benfica, salta il ritorno di Allegri

“Bruno Lage è l’allenatore scelto da Rui Costa per succedere a Roger Schmidt sulla panchina del Benfica e dovrebbe essere annunciato a breve”. Questo il post apparso sui social del profilo citato prima. Una decisione che come era stato detto è arrivata in pochissimo tempo (forse ci si aspettava anche un po’ più di celerità) che lascia ancora una volta con l’amaro in bocca Max Allegri, che forse sperava di riprendere ad allenare immediatamente dopo aver chiuso con un anno e con un paio di giorni d’anticipo la sua esperienza in bianconero.

Niente Portogallo però, niente Benfica. L’ex Juventus dovrà attendere ancora e magari aspettare che in Italia qualche club possa fare più di un passo falso per pensare a lui. Si è parlato pure di un possibile ritorno al Milan – qualora Fonseca fallisse e l’inizio non è stato dei migliori – ma tutte le porte restano aperte e nessuna possibilità è esclusa a prescindere.