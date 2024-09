Thiago Motta, decisione della Juve senza precedenti: tutto rotto!

Nel nuovo corso del tecnico oriundo c’è spazio anche per una decisione che non ha precedenti nella storia del club bianconero

Sette punti in tre gare. Sei gol fatti e zero subiti, come se stessimo parlando della miglior versione Allegriana della Juve. L’inizio di stagione della squadra bianconera agli ordini di Thiago Motta è stata certamente soddisfacente, sebbene l’ultima gara casalinga con la Roma abbia fatto registrare – anche per il valore dell’avversario – un passo indietro rispetto alle prime due uscite.

Il bello, secondo le previsioni della dirigenza e della piazza, deve però ancora venire, considerando che l’ex allenatore della Juve ha avuto a disposizione, e solo parzialmente, tutti i nuovi acquisti solo alla vigilia del succitato incontro coi giallorossi.

Alla ripresa delle operazioni dopo la sosta Teun Koopmeiners, entrato dalla panchina nel posticipo della terza giornata, sarà certamente titolare. In rialzo anche le quotazioni di Douglas Luiz, finito in panchina nelle prime tre uscite stagionali, e di Nico Gonzalez, anch’egli aggregatosi alla truppa troppo tardi per sperare in una maglia da titolare nel big match di domenica scorsa.

A parte la cattiva notizia derivante dall’infortunio di Francisco Conceiçao – ottimo il suo esordio in maglia bianconera – Motta può fare affidamento su un nuovo leader difensivo. Uno investito di una tale importanza da meritarsi perfino, un po’ a sorpresa, la fascia da capitano della squadra.

Thiago Motta e la gestione ‘fluida’ della fascia da capitano

Stiamo parlando di Federico Gatti, uno arrivato a Torino nell’estate del 2022 dopo che l’allora Ds Cherubini aveva anticipato sul tempo il collega granata Vagnati nell’acquisto, dal Frosinone, del gigante difensivo.

Oltre a lanciare dal primo minuto i giovanissimi prodotti della Next Gen Mbangula e Savona, Motta ha deciso, per le prime tre partite della sua gestione, di relegare in panchina niente di meno che Danilo. Il capitano dell’era Allegri. Colui che, anche nelle gare più deludenti della Juve, aveva sempre portato in alto il vessillo del club.

Col brasiliano in panchina, la fascia è toccata proprio all’ex Frosinone: una scelta che ha fatto discutere ma che non sembra definitiva. Il tecnico si fida di Gatti al punto tale da averlo schierato titolare nelle tre gare finora disputate, ma il concetto di fascia è un po ‘fluido’ nel pensiero di Motta.

Come confermato anche da indiscrezioni riportate da ‘Tuttosport‘ infatti, nelle prossime partite, e ancora nelle diverse fasi della stagione, l’investitura potrebbe essere data a turno a vari interpreti. Un capitano itinerante, se ci passate il termine: un concetto totalmente nuovo in casa Juve, ma preventivamente condiviso da Motta con la sua dirigenza.