Accordo vicinissimo, un Top saluta la Juve: giocherà in rossonero

La Juventus pensa sempre al mercato. Un top player saluta in maniera definitiva la Vecchia Signora: si trasferirà ai rossoneri.

La Juventus guarda già al futuro. La rosa di Thiago Motta, dopo il pareggio ottenuto contro la Roma nell’ultimo turno di campionato, si è rimessa subito al lavoro per preparare al meglio la prossima sfida in programma. Il programma, in particolare, prevede la trasferta sul campo dell’Empoli, settimo in classifica ed ancora imbattuto. Quelli attuali, inoltre, sono giorni di grande lavoro anche per il direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

Il mercato estivo si è concluso da ormai una settimana eppure il manager non vuole lasciare nulla al caso. La sua parola d’ordine è “programmazione”: ogni mossa, quindi, viene preparata in largo anticipo sulla base dei segnali provenenti dal campo e dal proprio allenatore. L’infortunio di Arek Milik, avvenuto ad inizio giugno, ha ad esempio rappresentato un tema di confronto tra Motta ed il manager nelle scorse settimane. I due, alla fine, hanno deciso di dare fiducia al polacco destinando il budget stanziato ad altre operazioni.

L’allenatore contava di riavere a disposizione l’ex Napoli nella gara inaugurale o, al più tardi, in quella successiva a Como. Così, invece, non è stato a causa dei lunghi tempi di recupero di Milik. Da qui l’idea di Giuntoli, a fine agosto, di effettuare un acquisto low-cost e sondare il profilo di un top player caduto in disgrazia ed intenzionato a rilanciarsi quanto prima.

Juventus, il top player saluta i bianconeri: giocherà in maglia rossonera

Parliamo di Anthony Martial, lasciato libero dal Manchester United alla luce del deludente bottino totalizzato al termine dell’ultima annata: appena 2 reti ed un assist in 19 apparizioni complessive tra Premier League (13), Champions League (4) e Coppa di Lega (2) a fronte di 28 gare saltate per infortunio. Numeri che hanno spinto i ‘Red Devils’ a non rinnovare il suo contratto e a svincolarlo.

Giuntoli, di conseguenza, aveva provveduto a contattare l’entourage il 28enne in modo tale da verificare la fattibilità dell’operazione. Le parti, nonostante le varie interlocuzioni andate in scena, sono però rimaste distanti non trovando l’intesa decisiva. Ora in pole position c’è il Flamengo che, nelle ultime ore, ha lanciato concreti segnali di interesse nei confronti dell’attaccante.

La Juve, dal canto suo, per ora resterà così con Motta che, in attesa del ritorno in pianta stabile di Milik, utilizzerà Nico Gonzalez nel ruolo di alternativa di Dusan Vlahovic. Per la prossima stagione, invece, i riflettori sono puntati su Jonathan David, legato fino al 30 giugno 2025 il Lille ed intenzionato a lasciare i francesi a parametro zero.