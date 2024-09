Attaccante KO, esami lampo: miraggio Juventus

Attaccante ko, esami lampo per capire l’entità dello stop ma la Juventus è a forte rischio. Ecco la situazione

La sosta sta lasciando degli strascichi a molte squadre. Problemi su problemi. Anche e soprattutto per la Juventus. Che se nel caso di Conceicao non se la può prendere con nessuno visto che il giocatore portoghese si è fatto male alla Continassa, non può fare la stessa cosa per Nico Gonzalez, che nella notte ha avuto dei problemi con la maglia dell’Argentina.

Per l’attaccante bianconero, così come vi abbiamo riportato nelle prime luci di questa giornata, si dovrebbe trattare di un problema alla caviglia. C’è da capire, adesso, se Nico tornerà immediatamente in Italia oppure rimarrà a disposizione di Scaloni. Vedremo se ci sarà alla ripresa del campionato, quando i bianconeri sabato 14 settembre alle 18 andranno a giocare a Empoli contro la formazione di D’Aversa (che sconterà l’ultima giornata di squalifica). Proprio l’ex Lecce ha un problema. Sì, anche lui.

Attaccante ko, difficile un recupero per Fazzini

Jacopo Fazzini è uscito dopo quindici minuti dal match tra la nazionale italiana Under 21 e i pari età di San Marino nel match che si è giocato al Francioni di Latina nel pomeriggio di ieri.

Non si conosce ancora l’entità dello stop: si parla di una botta alla caviglia ma non è escluso nemmeno che ci possa essere un problema muscolare. Le condizioni del giocatore verranno valutate dallo staff medico proprio in queste ore e poi si capirà ovviamente quello che è successo. Ma le ultime notizie lasciano trapelare poche note positive. La Juve per Fazzini potrebbe essere davvero un miraggio.