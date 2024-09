Dall’Inter alla Juventus: l’affare low cost stravolge la corsa Scudetto

Dall’Inter alla Juventus: l’affare a costo zero potrebbero stravolgere la corsa allo scudetto. Ecco l’indiscrezione

Il suo nome è stato molto chiacchierato nell’ultima sessione di mercato. Anche perché è uno degli attaccanti più prolifici in Europa e soprattutto, al termine di questa stagione, vedrà scadere il suo contratto. Un affare a parametro zero che fa gola a molte squadre, anche a quelle della Serie A.

Di rinnovo non ci sono possibilità. Il Lille ha cercato in tutti i modi di convincere David a firmare ma senza riuscire nel proprio intento. E la Juve, secondo le informazioni che sono state riportate da Alfredo Pedullà, segue il canadese da 14mesi. Giuntoli lo aveva già cercato ai tempi del Napoli e se fosse partito Vlahovic – accostato al Psg – allora il nome di David sarebbe tornare forte dalle parti della Continassa. Una situazione che a quanto pare possiamo considerare solamente rimandata.

Dall’Inter alla Juventus, la situazione David

Non piace solo alla Juventus. Ci aveva pensato il Milan ma soprattutto l’Inter ci ha pensato. Ma i nerazzurri si sarebbero mossi solamente in caso di cessione di Thuram che poi è rimasto alla corte di Simone Inzaghi. Ma nemmeno Marotta lo perde di vista, quindi il nome è sempre scritto in rosso sull’agenda del massimo dirigente milanese.

Insomma, in poche parole, la situazione è da tenere in considerazione sin dai prossimi mesi: David a gennaio – qualora non trovasse un accordo per il rinnovo e non sembra ci possano essere delle novità all’orizzonte – potrebbe trovarsi una nuova sistemazione. E la Juventus ci deve pensare per forza, soprattutto perché oltre Vlahovic lì davanti c’è il solo Milik. E con il polacco non è che si possa andare più di tanto al futuro.