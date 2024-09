Fuori Yildiz, fulmine a ciel sereno: sgomento tra i tifosi della Juve

Niente da fare per Kenan Yldiz che spera di avere presto un’altra chance: il gioiello della Juventus è stato escluso.

La nuova speranza della Juventus ci chiama Kenan Yildiz, giovanissimo fantasista turco nato sotto il segno di Alex Del Piero e cresciuto con le giocate di Paulo Dybala. Che prima o poi avrebbe indossato la maglia numero 10 del club più titolato d’Italia, era solo una questione di tempo. Peccato che ora il talento classe 2005 sia costretto a fare i conti con una beffa in piena regola.

Quello che è successo ha lasciato un po’ tutti senza parole. Dal calciatore, alla società, passando per i tifosi, tutti si aspettavano di leggere il suo nome e invece non c’è stato niente da fare. Adesso Yldiz potrà solo rimboccarsi le maniche e convincere anche i più scettici, la bocciatura non dovrà infatti essere una sentenza ma un motivo per migliorarsi.

Cosa che accadrà sicuramente con Thiago Motta in panchina. I due si sono trovati già bene in queste prime battute stagioni e la sensazione è che insieme possono ancora crescere tanto. Il futuro appare roseo per il gioiellino turco che sperava di ottenere subito un importante riconoscimento. Invece a quanto pare dovrà aspettare ancora.

Juventus, Yldiz è stato escluso: cosa è successo

Il 10 bianconero farà meglio ad aspettare ad allacciarsi bene gli scarpini perché la strada del calciatore professionista non è certamente tutta rose e fiori. Niente premi individuali in arrivo per Yldiz che, con grande sorpresa, non è stato inserito nella lista dei calciatori candidati a vincere il premio Kopa. Questo riconoscimento, ideato nel 2018 dalla France Football, si impegna a premiare i giovani calciatori in base alle loro prestazioni sportive.

A votare è una giuria composta da dieci ex vincitori del Pallone d’Oro, gli stessi che non sembrano essere rimasti impressionati dal diciannovenne turco. Il debutto con la Juventus e le convocazioni con la nazionale maggiore della Turchia non sono bastate al gioiellino 2005 per finire il lista.

Dispiacere anche per la Juventus che nel 2019 ha visto premiato il suo primo e unico giocatore, ai tempi a vincere fu Matthijs De Ligt ma il merito fu dell’Ajax visto che a Torino non ha mai pienamente brillato. Yldiz difficilmente avrebbe vinto quest’anno vista la concorrenza, ma la candidatura avrebbe sicuramente fatto piacere al club e al giocatore. L’ultimo vincitore del trofeo è stato Jude Bellingham, quest’anno il più quotato è Lamine Yamal.