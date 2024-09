Gatti, c’è la rottura definitiva: nessuno lo avrebbe immaginato

In casa Juve cambia tutto, c’è la rottura definitiva che riguarda Federico Gatti: nessuno lo avrebbe mai immaginato, ecco cosa sta succedendo

Il ciclo di Thiago Motta si preannuncia essere rivoluzionario, completamente uno stacco netto rispetto al passato. L’ex allenatore del Bologna sta dimostrando di essere il nuovo che avanza nel calcio anche per quanto riguarda cose di spogliatoio e usanze che sembravano essere consolidate storicamente e mai messe in discussione.

Come il nuovo ruolo della fascia di capitano ad esempio. Contro Como, Verona e Roma è stato scelto Federico Gatti, che un po’ a sorpresa l’ha indossata per le prime tre giornate di campionato. L’ex difensore del Frosinone, a detta del suo allenatore, è l’uomo giusto ad indossarla per indole e temperamento. Incarna al meglio le doti di cosa deve essere, secondo Thiago, una guida del gruppo in campo. Ma non è finita qui, perché probabilmente Gatti non è destinato ad essere l’unico capitano di questa Juve.

Cambia tutto in casa Juve per Gatti: rottura col passato!

Da qui c’è la rottura definitiva e un epilogo che nessuno avrebbe mai immaginato! Infatti, secondo quanto riportato da Tuttosport, la scelta di Thiago Motta non è per nulla definitiva e Gatti non sarà l’unico capitano della Juve.

Nelle sue squadre, infatti, l’ex centrocampista ha sempre preferito che a portare la fascia fossero più elementi, proprio per cementificare l’unione del gruppo e a simboleggiare quello che per lui deve essere il vero capitano: la squadra. Il noi sempre prima dell’io, questo è un mantra fondamentale per le squadre dell’italo-brasiliano. E dunque per ora si andrà avanti con Federico Gatti ma presto potremmo avere anche nuovi capitani.

Questa è un’autentica rottura con il passato della Juve, in quanto, sin dagli albori, il capitano bianconero è sempre stato uno solo. Scelto per anzianità di servizio per presenze o gol oppure il più carismatico e rappresentativo, ma la fascia apparteneva solo ad un calciatore. E invece ora si avrà questa rottura definitiva.

Un altro dei capitani potrebbe essere Danilo, colui che aveva portato la fascia nelle ultime stagioni. Ad oggi è indietreggiato nelle gerarchie a causa dell’aver visto il campo per soli cinque minuti contati fino qui. Non ci sono frizioni con Thiago Motta, almeno questo rassicurano dagli ambienti bianconeri, ma di sicuro il tecnico preferisce terzini di maggior spinta e al centro per ora è intoccabile la coppia Gatti-Bremer. Nella lunga stagione però ci sarà spazio sicuramente anche per il brasiliano e a quel punto vedremo se, come probabile, rientrerà anche lui tra i capitani prescelti.