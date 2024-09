Juve, ora è ufficiale: termina l’avventura di un esterno offensivo

By

La Juventus effettua un’altra cessione: via a titolo definitivo un esterno bianconero, il trasferimento è ufficiale

Lo scorso 30 agosto si è chiuso ufficialmente il calciomercato: la sessione estiva, dopo oltre due mesi di trattative, acquisti, cessioni e mancati colpi, è andata agli archivi non senza polemiche. Molti gli allenatori che hanno protestato nei confronti di una sessione troppo lunga e, soprattutto, aperta anche a campionato già iniziato.

In Serie A diverse le squadre che si sono rinforzate ma non mancano i club che hanno deluso, almeno all’aparenza. Tra questi non c’è assolutamente la Juventus che, insieme al Napoli, si è guadagnata la palma di regina del mercato.

D’altronde Giuntoli ha dato il via ad una vera e propria rivoluzione: Thiago Motta, scelto per dare vita ad un nuovo progetto vincente, ha preteso investimenti ed il football director bianconero non si è tirato indietro, tenendo d’occhio il bilancio e portando alla Continassa anche un vecchio pallino, quel Teun Koopmeiners corteggiato da anni.

Otto acquisti in tutto, dal portiere agli esterni offensivi passando per difensori e centrocampisti: insomma, una vera e propria rivoluzione ed ora spetterà a Motta mettere la Juve nella condizione di poter lottare per il titolo.

Juve, arriva la cessione: è ufficiale l’addio

Se la dirigenza bianconera è stata promossa a pieni voti, proseguino le ultime operazioni di mercato in casa bianconera. Se, infatti, il mercato in entrata è ormai chiuso, in uscita si possono ancora cedere calciatori verso quei paesi dove la campagna trasferimenti è ancora aperta.

In Turchia, ad esempio, chiuderà il prossimo 13 settembre la finestra di trasferimenti ed anche in Portogallo è ancora aperta. E proprio in Turchia è finito un altro calciatore della Juve, ceduto proprio nelle ultime ore.

Si tratta di un esterno offensivo, Christopher Lungoyi, che lascia la Juve stavolta a titolo definitivo. Nato nella Repubblica Democratica del Congo, a Kinshasa, nel 2000, il calciatore era nella rosa di Paolo Montero nella Next Gen: acquistato dai bianconeri nel 2001 dal Lugano per tre milioni di euro, non ha mai giocato con il club bianconero.

Prestito al San Gallo, poi Ascoli ed Yverdon fino alla cessione a titolo definitivo arrivata nelle scorse ore al Gaziantep. Ha firmato un contratto biennale con opzione per la terza stagione ed è ora pronto a dare il via ad una nuova avventura in un torneo sempre più competitivo.