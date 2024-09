Juve, subito via uno degli ultimi acquisti: al Manchester per 30 milioni

È incredibile, ma uno degli acquisti di questa estate potrebbe finire al Manchester United per trenta milioni di euro. Ecco di chi si tratta.

Il mercato non chiude mai perché le trattative non vanno mai in vacanza. Nonostante la sessione estiva sia terminata pochi giorni fa, la Juventus è ancora molto attiva sul mercato. I dirigenti bianconeri continuano ad osservare calciatori che possano migliorare la qualità della rosa a disposizione di Thiago Motta. L’ex tecnico del Bologna vuole riportare la Juventus in vetta alla classifica e la stessa aspettativa hanno anche i tifosi.

Il mercato della Juventus è stato importante, Giuntoli ha rivoluzionato il centrocampo e il reparto degli esterni offensivi, anche se in difesa non è riuscito a prendere le prime scelte, dovendosi poi accontentare di Kalulu dal Milan. C’è un calciatore acquistato dalla Juventus questa estate che è già finito nel mirino di uno dei top club della Premier League. Potrebbe cambiare maglia già a gennaio e sarebbe davvero clamoroso!

Il Manchester United su Cabal

Juan David Cabal è uno dei nuovi acquisti della Juventus. L’esterno colombiano è stato prelevato dal Verona per dodici milioni di euro, dopo aver giocato al Bentegodi per due stagioni. Cristiano Giuntoli punta molto su di lui e Motta lo ha subito inserito nell’11 titolare. Cabal, infatti, ha iniziato tutte le partite di questa stagione dal primo minuto e sembra già un fedelissimo di Thiago Motta.

Anche se può sembrare incredibile perché è appena arrivato in bianconero, Cabal è già un uomo mercato. Lo vuole il Manchester United, stregato dalle prime prestazioni in maglia juventina dell’esterno basso colombiano. La squadra inglese lo seguiva già ai tempi del Verona, ma non ha mai affondato il colpo grazie alla velocità di Giuntoli, capace di chiudere velocemente l’operazione di mercato con il club gialloblù.

Adesso Cabal ha dimostrato di poter reggere le pressioni di un top club, la sua giovane età lascia immaginare anche notevoli margini di miglioramento e, per questo motivo, il Manchester United vorrebbe portarlo all’Old Trafford. La Juventus potrebbe chiedere una cifra vicina ai trenta milioni di euro, ma è difficile che i bianconeri abbiano voglia di privarsi del calciatore colombiano a gennaio. La prossima estate potrebbe esserci qualche sviluppo.