Koopmeiners-Inter, l’ha sparata grossa: poi la ‘chiusura’ su Allegri

Calciomercato Juventus, il colpo Koopmeiners tiene banco ancora. E il commento del giornalista ci sembra esagerato

Il colpo Koopmeiners, uno dei migliori dell’anno scorso con la maglia dell’Atalanta, è stato sicuramente quello più importante della Juventus di Giuntoli. Arrivato nelle ultime ore del mercato, l’olandese ha già esordito contro la Roma. Ma ha bisogno di tempo, comunque, per mettersi al passo dei compagni.

Ma Koop giocherebbe titolare in tutte le squadre? Beh, secondo noi, visto quello che è riuscito a fare l’anno scorso, sì. Mentre non è dello stesso pensiero il giornalista Maurizio Biscardi, che è intervenuto TMW Radio durante la trasmissione Maracanà. Ecco le sue parole, non solo sull’acquisto dell’olandese, ma anche sulle presunte voci di un cambio sulla panchina della nazionale che vede protagonista Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus, il commento

“Koopmeiners giocherebbe nell’Inter? E al posto di chi? Sarebbe un co-titolare insieme agli altri. L’Inter ha una mentalità che deve avere in ogni ruolo dei doppioni e quindi potrebbe giocare titolare in alcune partite”. Insomma, un pensiero abbastanza diverso da quello di tutti. E poi su Allegri-Spalletti.

“Quando sento parlare di Allegri dico: ma se veniva criticato con i campioni, ce lo vediamo in una Nazionale dove è costretto a giocare con giocatori di questo tipo? Non credo che la soluzione sia prendere Allegri, che ha sempre sfruttato le capacità individuali dei suoi giocatori” ha concluso. Diciamo che anche in questo caso ci sono delle persone che la pensano in maniera totalmente diversa.