Mazzata Conceicao, si allungano i tempi di recupero: quando rientra

Brutte notizia per Thiago Motta durante la pausa delle nazionali: Conceição rischia più del previsto

In casa Juventus da una parte ci si sta concentrando in vista dei prossimi impegni di campionato e Champions League, dall’altra si stanno osservando le partite dei calciatori partiti alla volta delle nazionali. Per Thiago Motta non arrivano notizie positive dall’infermeria in vista delle prossime uscite.

All’elenco dei già infortunati Khephren Thuram, Arek Milik e Timothy Weah, tutti e tre fermi ai box per problemi muscolari, si aggiunge anche il neo arrivato Francisco Conceição che rischia di saltare più partite del previsto.

Il funambolo portoghese, una presenza nel secondo tempo contro la Roma, non è partito per rispondere agli ordini del ct Roberto Martinez, decidendo quindi di dedicare questi giorni di pausa alla Juventus. Tuttavia, le buone intenzioni del giovane esterno si sono trasformate in un incubo: il figlio del centrocampista ex Lazio e Inter ha dovuto alzare bandiera bianca in allenamento. Ecco i possibili tempi di recupero.

Juventus, si ferma anche Francisco Conceição: i possibili tempi di recupero

Prima in classifica senza nemmeno una rete subita, attacco e difesa già pronti e un entusiasmo che monta sempre di più: la Juventus pare rinata rispetto alla passata stagione. Ma non si può dire che scorra tutto liscio per il nuovo allenatore: l’infortunio di Conceição va a diminuire i calciatori a disposizione di Motta nel momento clou della stagione, il mese di settembre ricco di appuntamenti tra Italia ed Europa.

Il portoghese si è fermato in allenamento e lo stesso staff medico della Juventus ne ha chiarito le cause. Conceição ha infatti rimediato “una lesione dei muscoli peronieri della gamba destra“, si legge nel comunicato della società diramato poche ore fa.

Quando rientrerà il classe 2002? Impossibile il ritorno in campo durante la prossima gara di campionato al ‘Castellani’ di Empoli, poco probabile anche una sgambata in Champions contro il Psv Eindhoven, match in programma a Torino il prossimo 17 settembre. Ancor meno probabile un ritorno dal primo minuto nel big match contro il Napoli allo Stadium del 21 settembre. Si fa avanti l’ipotesi di un ritorno in campo all’inizio di ottobre.

Brutte notizie quindi per Motta, il quale nelle ultimissime ore ha ricevuto anche la notizia dello stop di Nico Gonzalez, nel secondo tempo del match di qualificazione al prossimo Mondiale tra Argentina e Cile. Poco chiare le informazioni sul suo infortunio: al rientro in Italia lo staff medico bianconero si sincererà delle condizioni dell’ex Fiorentina e cercherà di capire meglio entità e tempi di recupero.