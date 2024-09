Nuova squadra per Arthur, annuncio in diretta

Arriva l’annuncio in diretta sulla possibile nuova squadra di Arthur che alla fine durante il mercato estivo è rimasto alla Juve. Il retroscena

Il capolavoro compiuto secondo molti da Cristiano Giuntoli durante il mercato estivo ha visto la Juve mettere a segno tutti i colpi di mercato che il dirigente aveva in lista. Da Koopmeiners a Nico Gonzalez, fino al piazzare gli esuberi. Uno su tutti Federico Chiesa. Se vogliamo cercare il pelo nell’uovo, magari è mancato il colpo finale quale sostituto del figlio d’arte, ad esempio come quel Sancho tanto desiderato dalla piazza. Avrebbe in questo caso rappresentato la ciliegina sulla torta, com’è andata di sicuro però non ha lasciato scontenti tifosi e addetti ai lavori.

A dire il vero qualche giocatore da cedere che alla fine è rimasto c’è, come ad esempio Arthur. Per lui si erano presentate varie possibilità, ma non si è concretizzata nessuna trattativa e resterà così a Torino almeno fino a gennaio. A sorpresa è arrivata la scelta di Thiago Motta di inserirlo nella lista UEFA, che fa presupporre come sotto forse c’era altro.

Arthur e il mancato addio alla Juve: il retroscena

Ovvero la volontà della Juve sì di cederlo se fosse arrivata l’offerta giusta ma senza doverlo vendere a tutti i costi (come ad esempio con Chiesa), in caso contrario sarebbe tornato utile all’ex allenatore del Bologna. Vedremo se sarà davvero così, intanto è arrivato un annuncio in diretta per quella che poteva essere la nuova squadra del brasiliano.

Il giornalista ed esperto di mercato Niccolò Ceccarini è intervenuto su RBN, svelando alcuni retroscena sul mancato addio dell’ex Barcellona. “La Juve ha provato a venderlo, se fosse stato per lui sarebbe tornato sicuramente alla Fiorentina ma non c’erano i presupposti”, asserisce il collega, confermando quanto si diceva sulla sua volontà di tornare a Firenze. “A mio parere andrebbe tenuto sempre conto di cosa vogliono fare i calciatori, forse era giusto ridarlo alla Viola ma vediamo cosa succederà ora“.

Non solo la Fiorentina però, si era vociferato con insistenza anche del Napoli: “Sì, era possibile un suo approdo nel capoluogo campano, ma evidentemente a Torino non l’hanno voluto dare perché lo ritengono utile al progetto“, è la chiosa dell’esperto di mercato. Non averlo ceduto, rifiutando la corte di Fiorentina e Napoli, e l’inserimento in lista UEFA sono due indizi che possono fare una prova per il futuro alla Juve del centrocampista brasiliano non da esubero ma da membro importante della rosa.