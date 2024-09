Salta il rinnovo con la Juve e si trasferisce in giallorosso, epilogo assurdo

Niente rinnovo con la Juventus per il giocatore che lascia i bianconeri e si trasferisce in giallorosso: l’epilogo è assurdo

Le ultime ore di mercato sono state davvero frenetiche in casa Juventus, così come lo è stata l’intera settimana che ha preceduto la chiusura della sessione estiva.

I bianconeri hanno effettuato tante operazioni tanto in entrata quanto in uscita e Cristiano Giuntoli ha avuto il suo bel da fare. Operazioni che non hanno riguardato solo la prima squadra, ma anche la Next Gen bianconera di Paolo Montero. Come quella di Thiago Motta, anche quella dell’ex giocatore bianconero ha cambiato quasi completamente pelle rispetto allo scorso anno e ci sono ora tanti volti nuovi.

Tra quelli già noti, invece, manca quello di Luis Hasa che ha salutato la Juventus proprio nelle ultime ore di mercato. Il centrocampista classe 2004, cresciuto calcisticamente con la maglia bianconera addosso, si era fatto tutta la trafila nel settore giovanile della Vecchia Signora, arrivando fino in Next Gen e si pensava che prima o poi sarebbe arrivato in prima squadra.

Così, invece, non è stato ed Hasa si è trasferito al Lecce che gli permetterà di debutterà in Serie A, il suo grande sogno. Il centrocampista non ha voluto più aspettare la Juventus che avrebbe voluto trattenerlo, ma come rivelato dal ds giallorosso Pantaleo Corvino Hasa è rimasto fermo nella sua decisione di salutare i bianconeri, rifiutando il rinnovo contrattuale.

Juventus, retroscena Hasa: il centrocampista ha detto no al rinnovo

Ad agosto dello scorso anno, Luis Hasa ebbe l’opportunità di debuttare con la prima squadra della Juventus in amichevole contro l’Atalanta sotto la guida di Allegri. All’inizio si pensava che il centrocampista fosse destinato ad essere promosso in prima squadra ma, invece, i bianconeri hanno avuto altri piani per lui, decidendo di farlo continuare a giocare con la Next Gen.

La Juventus, però, credeva molto nel giocatore tanto che, come rivelato dal ds del Lecce Pantaleo Corvino, gli era stato offerto anche il rinnovo del contratto. Tuttavia, Hasa ha declinato la proposta bianconera e ciò ha permesso al Lecce di accordarsi sul trasferimento del giocatore a titolo gratuito, promettendo una grossa percentuale sulla futura rivendita.

Tatticamente, Hasa nasce come centrocampista, ma è considerato un vero jolly visto che può giocare in varie posizioni tra centrocampo ed attacco quali trequartista, esterno d’attacco o – come avanzato dallo stesso Corvino – interno offensivo. Hasa è sicuro di aver fatto la scelta giusta a lasciare la Juventus per il Lecce dove avrà l’opportunità di poter debuttare in Serie A e giocare con la giusta continuità per poter crescere e fare esperienza.