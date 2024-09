Blitz di Giuntoli per l’amico di Mckennie: sfida dal sapore di Juventus

By

Blitz di Giuntoli negli Stati Uniti: la Juventus nella sfida tra Usa e Canada monitora da vicino un paio di elementi. Ecco la situazione

Alle 22 italiane andrà in scena un’amichevole importante dall’altra parte del Mondo, quella tra Stati Uniti e Canada. Direte voi, giustamente, cosa ci potrebbe mai interessare. Bene, la pensavamo anche noi così, prima di leggere le notizie che questa mattina TuttoSport ha riportato.

Una sfida che attende con interesse il direttore dell’area tecnica della Juventus Cristiano Giuntoli che, secondo le informazioni che sono state riportate dal giornale piemontese, vuole visionare (magari ci sarà anche qualche scout allo stadio), non solo quel David del quale vi abbiamo parlato prima e che potrebbe anche ritornare ad essere, soprattutto a parametro zero, un obiettivo per il prossimo anno, ma anche Ricardo Pepi, attaccante di origini messicane che è l’alternativa a Balogun nell’attacco a stelle e strisce.

Blitz di Giuntoli, occhi su Pepi

Non è un nome nuovo, si legge: già tre anni fa, quando ne aveva appena 18, l’americano era stato accostato alla maglia bianconera. Sembrava uno di quelli pronti a cambiare il calcio con gol e prestazioni importanti, ma per ora l’esplosione è stata rimandata. Al momento non è che si sia vista nemmeno nel suo attuale club europeo, il Psv.

Psv che sarà avversario della Juventus nella prossima Champions League e magari il 17 settembre, giorno appunto della sfida, per Giuntoli l’appuntamento potrebbe essere doppio: non solo cercare di incamerare i primi tre punti stagionali nella massima competizione europea, ma anche, forse, iniziare a intavolare qualche discorso per l’attaccante. Alla Juve serve un vice Vlahovic, lo sappiamo. E forse si potrebbe trovare stasera, nell’amichevole. O da un lato o dall’altro, ovviamente.