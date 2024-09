Nuovo bomber bloccato dalla Juventus: Giuntoli ha già deciso

Nuovo bomber della Juventus: Giuntoli ha deciso e arriva la chiusura definitiva dell’affare. La situazione ha preso questa piega

Vlahovic e Milik. Sono questi al momento i due attaccanti della Juventus. Il primo è sicuro di rimanere diversi anni perché i bianconeri ci credono e perché è uno che quando sta bene fa davvero la differenza; il secondo invece è rimasto nonostante sembrava dovesse partire da un momento all’altro. Sarà il vice Dusan, ma sicuramente per l’ultimo anno.

Quindi la Juventus un attaccante lo dovrà prendere tra una decina di mesi. E nel corso della sessione di mercato che si è da poco conclusa si è parlato con insistenza, tra gli altri, anche di David del Lille. Il canadese è stato visionato, piace, e ieri vi abbiamo anche raccontato di come ci sia anche l’interesse dell’Inter in Italia. Certo, le cose da qui alla prossima estate, o a gennaio, possono cambiare. E a far capire che ancora non è del tutto decisa, la Juventus, ci ha pensato Momblano.

Nuovo bomber Juventus, non sarà David

Il giornalista, parlando come al solito a Juventibus, ha espresso questo concetto: “Jonathan David? Non è considerato un giocatore di primo livello. O fa uno scatto oppure non è un profilo da Juve, Inter o Milan. A zero può essere un’opportunità: sembrava poter diventare un giocatore di altissimo profilo, ma adesso mi sembra uno dei tanti attaccanti interessanti della Ligue 1. Che la Juve oggi abbia bloccato David ne sono fortemente scettico, anzi sono sicuro che non sia così”.

Insomma, una Juventus che, evidentemente, ha chiuso per ora le porte in faccia al giocatore che ha sì segnato tanto nel corso delle ultime stagioni, ma che forse non è pronto – e chissà se lo sarà mai – per la Serie A. Riparte la caccia.