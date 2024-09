Rabiot ancora bianconero: blitz e firma a sorpresa

Rabiot ancora bianconero. E’ sicuramente il giocatore più importante ancora senza contratto, ma la la soluzione sembra dietro l’angolo.

L’Italia di Luciano Spalletti ha strapazzato la Francia in casa sua rialzando la testa dopo il deludente europeo tedesco. La formazione di Didier Deschamps ha profondamente deluso ed in quell’undici non ha fatto la sua comparsa Adrien Rabiot.

Il commissario tecnico francese, anche lui un ex pilastro del centrocampo bianconero, seppur in epoca più lontana, ha definito ‘imbarazzante’ la situazione in cui si sta trovando il 29enne ex bianconero. Diversi club di prima fascia hanno contattato Adrien Rabiot ma il nazionale francese ancora non ha preso la decisione finale. Nel frattempo, però, non si sta allenando e questo non facilita un’immediata, e positiva, evoluzione della vicenda. Rabiot sembra in attesa dell’offerta irrinunciabile che magari provenga dal campionato in cima alla lista dei desideri dell’ex bianconero: la Premier League. E chissà che buone nuove per il nazionale francese non arrivino esattamente da oltre Manica. Già a breve.

Rabiot ancora bianconero, dalla Juve al Newcastle

Adrien Rabiot a parametro zero è prospetto intrigante. Dalla Turchia arriva il concreto interesse del Galatasaray, ma sembra che il 29enne francese guardi altrove.

La Premier League osserva Adrien Rabiot. A partire da quel Manchester United da sempre ammaliato dalle gesta tecniche dell’ormai ex centrocampista bianconero. Lo è ancora di più dopo che l’undici di ten Hag è stato travolto in casa, 0-3, dal Liverpool del neo arrivato, ed altro ex bianconero, Federico Chiesa. Di ciò ne è certo footballinsider247.com che sottolinea come i Red Devils puntino forte sul centrocampista. Ma in terra inglese non sono i soli. Sulle tracce di Adrien Rabiot vi è infatti anche il Newcastle, deciso a portarlo al St James’ Park. Si profila pertanto una sfida tutta inglese per il nazionale francese che dopo il ricco rinnovo contrattuale offerto dalla Juventus ha rifiutato anche le importanti ‘avances’ del Milan.

E chissà che ben presto Adrien Rabiot non passi da un bianconero ad un altro.