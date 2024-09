Soffiano Bremer alla Juventus, clamoroso: pagano subito la clausola

Soffiano Bremer alla Juventus: in Inghilterra hanno scelto il brasiliano per il sostituire il muro degli ultimi anni

All’inizio di agosto Bremer ha rinnovato il proprio contratto con la Juventus fino al 2029 mettendo in soffitta, almeno per la sessione di mercato appena andata in archivio, la clausola rescissoria. Che, però, tornerà operativa la prossima estate.

Il brasiliano è un punto fermo, impossibile non esserlo, dentro la squadra di Thiago Motta. Difensore roccioso, con il vizietto del gol che non è mai un male, e soprattutto la sensazione di una solidità fuori dal normale. Insomma, in poche parole, è insostituibile dentro la rosa bianconera. E il fatto che giochi bene non può lasciare indifferenti le big europee, che come sappiamo lo hanno messo nel mirino già le scorse estati e potrebbero pure tornare all’assalto, secondo le informazioni che sono state riportate da fichajes.net, nell’arco di meno di un anno. In Inghilterra, infatti, hanno deciso una cosa che non lascia tranquilli i tifosi della Juventus.

Il Liverpool vuole Bremer

Sul portale spagnolo citato prima si legge questo: “Il Liverpool sta ancora lavorando alla sua pianificazione a lungo termine e, in questo processo, Gleison Bremer è emerso come il candidato ideale per sostituire Virgil Van Dijk”. Sì, perché l’olandese, uno degli artefici delle vittorie targate Klopp in panchina, ormai si avvia verso un’età che non gli permette di reggere più certi ritmi. E allora i rossi di Liverpool devono trovare un sostituto. E quello potrebbe essere Bremer.

Il brasiliano ha una clausola di 60milioni di euro. Quindi è evidente che, davanti a quella somma, la Juventus potrebbe fare poco. Ma alla fine è sempre il giocatore a decidere la destinazione, quindi un appiglio ci sarebbe. Vedremo come andrà a finire, ma la situazione è senza dubbio da seguire con molta attenzione.