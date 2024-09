Ultim’ora, ma quale Milan: Max Allegri sulla panchina di un’altra Big

Altro che ritorno sulla panchina del Milan, Massimiliano Allegri sta per accettare la corte di una importate big: oramai non ci sono più dubbi a riguardo

Massimiliano Allegri rientra ancora nella lista degli allenatori svincolati di lusso. A quanto pare, però, il suo periodo da “disoccupato” potrebbe terminare a breve. Non si sa con l’esattezza la precisione, ma la cosa certa è che il suo nome piace moltissimo a tantissimi top club che pensano proprio a lui.

In questi ultimi giorni si era ipotizzato addirittura dell’ipotesi Milan. Si sarebbe trattato di un clamoroso ritorno visto che, sulla panchina del ‘Diavolo’, si è seduto per ben quattro anni (dal 2010 al 2014). Avventura, tra l’altro, terminata con un esonero dopo la sconfitta in trasferta contro il Sassuolo.

Difficile, però, ipotizzare che sia proprio il mister livornese a prendere il posto del collega Paulo Fonseca. Quest’ultimo, infatti, nonostante la rassicurazione della società rossonera continua ad essere a rischio ed in forte pericolo esonero. Per Allegri, invece, si potrebbe aprire un’altra possibilità. No, non in Italia: questa volta la pista porta all’estero.

Allegri, ma quale ritorno al Milan: valuta la pista estera

Un inizio di stagione per un bel po’ di squadre importanti che, nelle prime giornate di campionato, hanno raccolto decisamente poco di quanto si aspettassero. In particolar modo in Premier League dove il Manchester United continua a fare fatica. Sotto pressione il manager Erik ten Hag che, dopo essere stato confermato dalla dirigenza inglese, sembra essere stato messo nuovamente in discussione.

Secondo quanto riportato da più fonti pare che, nel caso in cui l’olandese dovesse essere mandato via, al suo posto potrebbe arrivare proprio Allegri. Per il classe ’67 si tratterebbe della sua prima esperienza all’estero dopo aver allenato solamente in Italia. Una avventura, quella estera, considerata sempre un sogno nel cassetto per il tecnico. Il tutto, però, dipenderà dai prossimi risultati che otterrà ten Hag.

Il calendario non dovrebbe essere di quelli complicati: nelle prossime quattro gare affronterà Southampton e Crystal Palace in Premier League, il Barnsley nella Coppa di Lega ed il Twente in Europa League. Se non dovesse ottenere bottino pieno in nessuna di queste allora la sua posizione sarà seriamente a rischio.

Intanto la classifica di Premier League parla chiaro: nelle prime tre giornate, prima della sosta per il campionato, i ‘Red Devils’ hanno ottenuto una vittoria (alla prima) e due sconfitte consecutive che hanno fatto storcere il naso ai tifosi. Allegri, intanto, aspetta. E spera.