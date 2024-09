Yildiz, che botta per i tifosi della Juve: adesso si teme il peggio

I tifosi della Juventus sono molto preoccupati per Kenan Yildiz: le ultime dichiarazioni non fanno ben sperare.

La Juve ha fatto chiaramente capire di voler puntare su Kenan Yildiz non solo nel presente, ma anche nel futuro. In tal senso va valutata la scelta di assegnare la numero 10 al giovane talento turco: una maglia molto pesante, portata in passato da giocatori come Tevez, Del Piero, Roberto Baggio e Platini.

Lo scorso anno Yildiz ha cominciato a mettere in mostra le sue enormi potenzialità. Allegri gli ha dato fiducia e il ragazzo – che già aveva fatto faville nella Next Gen – lo ha ampiamente ripagato, realizzando anche i suoi primi gol in bianconero.

Anche Thiago Motta stravede per il 19enne: non a caso il nuovo tecnico bianconero lo ha schierato titolare in tutte e tre le gare fin qui disputate in campionato dalla Juve. Per ora il gioiello turco non è ancora riuscito ad andare a segno, anche se la sua creatività mette sempre in allarme le difese avversarie: dal suo piede è partito l’assist che ha poi portato al 2-0 realizzato da Weah contro il Como.

Yildiz che botta! Parole durissime, tifosi spiazzati

Tuttavia, anche se è ancora giovanissimo, in tanti si aspettano che Yildiz diventi ancora più ‘dominante’ di quanto fatto vedere finora. Proprio su questo aspetto ha voluto soffermarsi un ex calciatore della Juventus, che non ha utilizzato parole tenerissime nei confronti del 19enne bianconero.

Domenico Marocchino, 67 anni, ha militato nella Juve dal 1979 al 1983, totalizzando 99 presenze e mettendo a segno 9 reti. L’ex calciatore è intervenuto come ospite a ‘Maracanà’, il programma di TMW Radio: nel corso della chiacchierata Marocchino ha avuto modo di parlare anche di Kenan Yildiz ed esprimere un pensiero molto netto sul talento turco.

Secondo l’ex bianconero, infatti, finora Yildiz è stato esaltato più del dovuto. “Fa un sacco di cinema ma è sempre sul posto“, la stilettata di Marocchino, che oltretutto ritiene che attualmente il gioiello di casa Juve valga solo un terzo di Fanna.

Marocchino fa poi un ulteriore paragone con un altro ex attaccante della Juventus: “Galderisi al suo esordio fece tripletta, allora cosa dobbiamo dire?“. Il 67enne va giù duro anche con Dusan Vlahovic, considerato meno forte rispetto ad alcuni grandi giocatori bianconeri del passato come Virdis, Rossi e Bettega: “Deve migliorare“.