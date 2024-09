Calciomercato Juventus, botto a costo zero: proposta accettata

Novità importanti in casa Juventus, che sta continuando a lavorare anche in sede di calciomercato. Gli ultimi aggiornamenti

Protagonista di una sessione estiva di calciomercato che ne ha rimodulato in maniera profonda l’organico, la Juventus non ha ancora completato l’opera. Soprattutto in uscita c’è ancora qualcosa da fare per Cristiano Giuntoli che, dopo aver ultimato la cessione di Djalo in prestito al Porto, sta continuando a spingere anche sul fronte Kostic e Arthur.

A tal proposito emergono novità importanti a proposito della questione riguardante l’esterno offensivo serbo. Messo ai margini del progetto tecnico bianconero, Kostic ha rifiutato nelle scorse settimane diverse proposte provenienti non solo dall’Arabia Saudita, ma anche dalla Turchia. Nelle ultime ore, però, l’ex ala mancina dell’Eintracht Francoforte sarebbe parzialmente ritornato sui suoi passi.

Secondo quanto evidenziato da Matteo Moretto di ‘Relevo’, infatti, il Fenerbahçe avrebbe alzato il pressing per Kostic, forte dell’apertura del calciatore all’eventuale destinazione. I contatti con la Juventus procedono spediti al punto che l’affare dovrebbe essere impostato sulla base di un prestito. Ricordiamo che in Turchia il mercato chiude il 13 settembre; la novità di giornata resta comunque la disponibilità di massima manifestata da Kostic all’idea di accettare la ‘corte’ di Mourinho. Scenario in evoluzione.