Erede Locatelli gratis: nuovo colpaccio Juve dalla Premier

Erede Locatelli gratis. Nonostante un mercato che ha mutato fisionomia alla rosa della Juve, Cristiano Giuntoli pensa a nuovi futuri innesti.

Il mercato della Juventus potrebbe ancora vivere qualche sussulto se non in entrata almeno in uscita. E’ la grande speranza di Cristiano Giuntoli che ha quasi completato la lista delle dismissioni in casa Juventus.

Il mercato messo in atto dal direttore tecnico bianconero ha pochi riscontri nella storia recente della società bianconera. In accordo con il nuovo tecnico Thiago Motta si è deciso di dare un taglio netto al passato. Per il nuovo corso, iniziato lo scorso 10 luglio, sono stati selezionati soltanto i ‘più adatti’ ad assorbire le nuove idee del tecnico italo brasiliano. Ed in attesa di almeno una partenza, Filip Kostic?, Cristiano Giuntoli pensa all’anno che verrà ed alle occasioni che potrebbero palesarsi. Per i profili che ha in mente il direttore tecnico bianconero occorrerà muoversi con larghissimo anticipo poiché la concorrenza non tarderà ad arrivare. E se il vice-Vlahovic ancora non ha un volto, è il centrocampo, nonostante la rivoluzione estiva, a rappresentare la priorità nel progetto di Juve che ha in mente Giuntoli.

L’erede di Locatelli arriva gratis. Ecco Thomas Partey

Una rosa di 22 titolari. Facile a dirsi, più complicato da tradurre in realtà. E’ questo, però, l’obiettivo prefissato dal duo Giuntoli-Motta. Nell’ultima sessione di mercato tanto è stato fatto. Quel che manca lo si farà a gennaio o a giugno prossimi.

Titolare ed un vice, titolare anch’esso. Qualità unita a quantità. A centrocampo si pensa ad un vice-Locatelli o, addirittura, ad un profilo che possa sostituire l’ex centrocampista del Sassuolo in caso di sua cessione. Il nome Cristiano Giuntoli lo ha segnato da quel dì e come Douglas Luiz proviene dalla Premier League. Thomas Partey, classe 1993, centrocampista dell’Arsenal e della nazionale ghanese, in scadenza di contratto con il club londinese, è nel mirino della Juventus. La conferma arriva direttamente da CaughtOffside che riferisce, inoltre, come la società bianconera non sia la sola ad inseguire il possente centrocampista dell’Arsenal. Due squadre spagnole, Atletico Madrid e Barcellona e due compagini della Pro Saudi League, l’Al Hilal e l’Al Ahli rappresentano le ‘rivali’ della Juventus nella corsa al centrocampista.

Per questa stagione gli slot della Juventus dedicati agli extracomunitari sono esauriti, ma l’estate prossima…