Infortunio e tre mesi di stop: salta il big match con la Juventus

L’infortunio è molto più grave del previsto e potrebbe obbligarlo a restare fuori per circa tre mesi. Ecco cosa filtra

Dopo la sosta delle Nazionali il campionato di Serie A entrerà definitivamente nel vivo. Almeno sulla carta la quarta giornata potrebbe regalare spunti molto interessanti, consolidando o mettendo in discussione le certezze ricavate dal primo segmento di gare ufficiali.

Come prevedibile, però, l’incognita Nazionale potrebbe rivelarsi molto più di un semplice rebus. Il 23 novembre è infatti in programma Milan-Juventus: appuntamento al quale, a meno di clamorosi colpi di scena, non dovrebbe prendere parte Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino, infatti, è rimasto vittima di un infortunio nel ritiro della Nazionale algerina che, dopo gli esami del caso, è molto più grave del previsto. Come evidenziato da Sky, infatti, si teme uno stappo muscolare del polpaccio: a quel punto, come riferito da Daniele Longo, i tempi di recupero potrebbero essere pari a circa tre mesi. Qualora questa prima diagnosi dovesse essere confermata, dunque, Bennacer non sarà disponibile in vista della sfida di San Siro tra i rossoneri e i bianconeri. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno per Fonseca, che si ritrova senza una pedina potenzialmente importante per il proprio scacchiere tattico.