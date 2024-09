La Juventus stappa lo champagne: affare chiuso, accordo totale

La Juventus stappa lo champagne. Il mercato dei bianconeri, guidato dalla sapienza di Cristiano Giuntoli, non si è ancora arrestato.

E’ questa la fase più importante di questo primo scorcio di stagione della Juventus. Dopo le due brillanti vittorie contro Como e Verona, il pareggio interno contro la Roma di Daniele De Rossi sembra aver già raffreddato gli animi. Soltanto dopo tre giornate.

Saranno giorni importanti per Thiago Motta da qui al 14 settembre, data del quarto impegno di campionato dei bianconeri contro l’Empoli. Saranno i giorni in cui il tecnico bianconero potrà provare l’inserimento dell’acquisto più importante, e costoso, dell’estate bianconera, Teun Koopmeiners. Ai ‘lavori’ non sarà presente Francisco Conceicao che si è subito infortunato e ne avrà per diverse settimane. Stesso destino per l’altro nuovo esterno scelto da Cristiano Giuntoli, Nico Gonzalez, infortunatosi con la sua nazionale. Ed in questa girandola di esterni, divisa tra chi è appena arrivato, e subito infortunato, e chi è quasi pronto a salutare la Continassa, incontriamo anche Filip Kostic, l’esterno serbo ormai fuori dal progetto della nuova Juventus di Thiago Motta. Per lui diversi abboccamenti durante la lunga sessione estiva di mercato, ma nulla che abbia davvero convinto il mancino serbo.

Rimangono ancora percorribili alcune strade che conducono verso i campionati dove il mercato è ancora aperto.

La Juventus stappa lo champagne, Filip Kostic saluta

La Turchia, con il suo mercato ancora aperto, è una possibilità concreta per Filip Kostic.

Anche con il serbo la nuova dirigenza bianconera è stata netta. Nessuna possibilità di reintegro in rosa e pertanto non rimane che trovare una soluzione che soddisfi il giocatore e la Juventus stessa. A quanto risulta a star.com. tr la società turca del Galatasaray ha già raggiunto un accordo con la Juventus per il passaggio di Filip Kostic ai giallorossi. L’operazione Galatasaray-Kostic non prevede una cessione a titolo definitivo ma avviene attraverso la formula del prestito. La Juventus, comunque, si libererebbe di un ingaggio importante. E di questi tempi, tenuto conto delle oggettive difficoltà a cedere a titolo definitivo, non è poco.

Filip Kostic è legato alla Juventus da un contratto che scadrà a giugno del 2026.