Tempo scaduto per Koopmeiners: l’ha già abbandonato

Tempo scaduto per Koopmeiners. Sta cambiando tutto attorno al ‘tuttocampista’ olandese appena arrivato a Torino dopo una lunghissima trattativa con l’Atalanta.

Gli ultimi saranno i primi. Teun Koopmeiners è stato l’ultimo grande acquisto della Juventus approdato alla Continassa ed il più importante in termini di investimento e ‘ruolo’ all’interno della nuova compagine bianconera.

Era il primo nome nella lista di Giuntoli e Motta ma si è unito al gruppo dei suoi compagni soltanto all’ultimo. La sosta di questi giorni dedicata alla nazionali è il momento più importante dall’arrivo dell’ex centrocampista dell’Atalanta a Torino. Sono i giorni in cui Thiago Motta dovrà inserirlo nel nuovo e delicato meccanismo della Juventus. Un intero reperto, il centrocampo, che ruoterà attorno ai tre grandi acquisti estivi: Douglas Luiz, Khéphren Thuram e Teun Koopmeiners. Il reparto più debole della formazione bianconera negli ultimi anni dovrà diventare il suo punto di forza. Ed il tuttocampista olandese sarà il fulcro di questo profondo cambiamento.

Tempo scaduto per Koopmeiners. Addio Hotel, si va a casa.

Un cambiamento profondo in campo che segue un cambiamento profondo nella vita quotidiana. Non più Atalanta, ma Juventus. Non più Bergamo, ma Torino.

E poi, proprio in queste ore, un altro grande cambiamento. Lo rivela Giacomo Scutiero che ci informa di come Teun Koopmeiners abbia ormai abbandonato l’hotel pronto ad entrare nella sua nuova casa di Torino. Un’abitazione che ha respirato juventinità fino a qualche giorno fa dal momento che è stata la casa di un grande ex Juve appena partito in direzione Liverpool: Federico Chiesa. Per l’ex centrocampista dell‘Atalanta è giunto il momento di iniziare una nuova avventura, umana e professionale. Questi sono i suoi giorni. I giorni in cui dovrà imparare a prendere in mano la nuova Juventus. Perché Teun Koopmeiners era il primo nome nella lista di Giuntoli e Motta ma in gruppo è arrivato soltanto all’ultimo.