Assalto a Vlahovic: la Juventus risponde così

Calciomercato Juventus, respinto l’assalto per Dusan Vlahovic che era entrato nel mirino del club spagnolo. Il retroscena

Due gol in tre partite, uno annullato, un paio di legni e qualche occasione che forse si poteva sfruttare meglio. L’avvio di Dusan Vlahovic con la maglia della Juventus in questa stagione è stato sicuramente importante. Ovvio che è lui il titolare nell’attacco di Motta, e sarà così per tutta la stagione.

Alle sue spalle, infatti, c’è il solo Milik che, oltre ad essere stato sempre sul punto di partenza è stato anche fermo ai box e forse potrebbe essere nuovamente a disposizione nel match contro l’Empoli previsto sabato prossimo. Vedremo. A giochi fatti, comunque, quindi a mercato chiuso, dalla Spagna arriva l’indiscrezione di un assalto al serbo tentato all’inizio del mese di luglio. Che la Juventus ha respinto.

Atletico Madrid su Vlahovic: la risposta della Juventus

“Fonti vicine al club bianconero – si legge su todofichajes.net – confermano che ci sono stati dei contatti all’inizio di luglio. Ma alla fine, la dirigenza della Juventus, ha nuovamente respinto l’operazione”. Insomma, Giuntoli non voleva cedere Vlahovic per nessun motivo e adesso spera che il serbo possa regalargli in campo quei gol che lui ha nelle corde e che possono aiutare Motta a raggiungere tutti gli obiettivi che la squadra si è prefissata.

Vlahovic sarà il titolare a Empoli e sarà anche il titolare, la prossima settimana, nella prima uscita di Champions League della formazione bianconera. Niente Atletico Madrid, che forse avrebbe potuto mettere sul piatto tanti milioni – ne ha spesi 80 per Alvarez del City – e niente addio. Solo Juve!