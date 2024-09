Fiato sospeso Juventus: Thiago Motta ‘perde’ due big

Fiato sospeso Juventus. Sabato pomeriggio riparte il campionato e la formazione bianconera è attesa ad Empoli. Thiago Motta valuta il suo undici titolare.

Ancora una serata in compagnia della nazionale azzurra di Luciano Spalletti nella speranza che regali un’altra prova ricca di grandi emozioni dopo il trionfo al Parco dei Principi contro la Francia. Da domani sarà di nuovo soltanto Serie A.

Con il quarto turno di campionato, messi da parte calciomercato ed impegni delle nazionali e con in più le competizioni europee alle porte, avrà davvero inizio la stagione 2024-25. Niente più scuse legate ad una condizione ancora approssimativa per via di una preparazione che ‘pesa’ sulle gambe, niente più situazioni ‘imbarazzanti’ da gestire in gruppo con giocatori che si allenano pur sapendo che dopo un giorno, o un’ora, saranno altrove. La Juventus di Thiago Motta riparte da un primato in classifica condiviso con Inter, Torino ed Udinese. La prossima sfida sarà ad Empoli. La sosta dovuta alle nazionali ha fornito un prezioso assist al tecnico bianconero che ha potuto lavorare specificamente sui nuovi arrivati.

Fiato sospeso Juventus. Niente Empoli per Thuram e Weah

Douglas Luiz e Teun Koopmeiners non sono soltanto i due acquisti estivi più onerosi della Juventus ma rappresentano i due pilastri su cui si dovrà basare la formazione bianconera. Empoli potrebbe rappresentare la loro ‘prima’ in bianconero dal primo minuto.

Thiago Motta spera anche di ricevere buone notizie dall’infermeria, dopo l’infortunio di Francisco Conceicao. Con Nico Gonzalez impegnato con la nazionale argentina, si attendono novità su Timothy Weah e Khéphren Thuram, entrambi infortunati dopo la prima gara di campionato contro il Como. Gianluca Di Marzio ci ha aggiornato riguardo le loro condizioni. Khéphren Thuram e Timothy Weah: “lavorano ancora a parte, lo staff bianconero valuterà il loro rientro nei prossimi giorni“. Appaiono pertanto difficili i recuperi sia dell’esterno statunitense che del centrocampista francese.

Thiago Motta spera che almeno dall’Argentina arrivino buone nuove su Nico Gonzalez.