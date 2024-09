Infortunio al crociato e un anno di stop: cambia la corsa Champions

Infortunio al crociato ed al menisco. Una stagione appena iniziata e già finita. Una stagione che rischia già di essere segnata in negativo.

Il calcio si è messo in movimento già da qualche settimana. Un po’ ovunque si sono disputate le prime gare dei diversi campionati nonché le nazionali che hanno dato, anch’esse, il benvenuto alla nuova stagione.

Si riparte ciascuno pieno di buoni propositi e di chiari obiettivi da perseguire e, soprattutto, da centrare. Gli effetti ‘collaterali’ della preparazione estiva si fanno sentire e mai, come in queste prime settimane, si registrano infortuni o affaticamenti muscolari. In serie A sono già diversi i ‘prestigiosi’ stop che hanno creato non pochi problemi ai nostri tecnici. Si pensi soltanto a Thiago Motta che non ha fatto in tempo a godersi la sua prima vittoria da tecnico della Juventus all’Allianz Stadium contro il Como che ha dovuto pagare subito dazio con gli infortuni muscolari di Khéphren Thuram e Timothy Weah. Vi sono, però, infortuni ed infortuni. Accanto ad incidenti che impongono brevi periodi di stop ve ne sono altri che possono compromettere un’intera stagione.

Infortunio al crociato e la stagione è già finita

Una stagione appena cominciata ed è già finita. Ed un infortunio che potrebbe condizionare pesantemente le ambizioni di un’intera squadra.

Il triste annuncio arriva dalla Spagna e direttamente da El Chiringuito Tv. Riguarda il giovanissimo talento del Barcellona, Marc Bernal, che ha subito un’operazione al legamento crociato anteriore ed al menisco. L’intervento è perfettamente riuscito. Ci vorrà, però, circa un anno prima di rivederlo in campo. Marc Bernal, classe 2007, rappresenta un altro straordinario prodotto della cantera blaugrana. Fin dalle prime apparizioni stagionali nella compagine guidata dal tecnico tedesco Hans-Dieter Flick, Bernal ha messo in mostra il suo enorme talento. Centrocampista difensivo di piede mancino, ha mostrato anche grande attitudine ad agire nella metà campo avversaria. Nonostante la giovanissima età è già una pedina importante all’interno del nuovo Barca targato Flick. Risulta essere pertanto una perdita estremamente grave per la compagine del presidente Joan Laporta.