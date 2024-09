La cessione sblocca il vice Vlahovic: alla Juve in prestito con diritto di riscatto

Calciomercato Juventus, l’addio sblocca Giuntoli che potrebbe fare un regalo a Thiago Motta. Ecco la formula dell’affare

Il mercato in uscita non è ancora chiuso. Tant’è che la Juventus ieri ha ceduto Kostic al Fenerbahce chiudendo un corteggiamento che, i turchi di Mourinho, avevano iniziato da diverso tempo.

Un addio che alleggerisce le casse bianconere e che permette a Giuntoli di risparmiare ancora qualcosa. Ma non è finita qui, perché forse qualche altro elemento potrebbe uscire. Magari non nell’immediato, ma a gennaio, nonostante Thiago Motta lo abbia inserito nella Lista Uefa, anche Arthur potrebbe salutare. Il giocatore è stato con la valigia in mano fino agli ultimi giorni di mercato: lo spazio per lui, vista l’abbondanza che comunque c’è in mezzo al campo, sarà poco. E allora tra qualche mese si potrebbero riaprire le porte di un suo addio.

Addio Arthur, arriva l’attaccante

Un ulteriore risparmio, magari, per prendere un altro vice Vlahovic. Sì, c’è Milik, che di garanzie tecniche ne offre visto che lo scorso anno quando chiamato in causa ha sempre fatto bene, ma non ne regala così tante sotto l’aspetto fisico. L’attaccante polacco è fermo ai box dall’inizio della stagione e forse potrebbe anche tornare disponibile con l’Empoli, anche se tutto questo non è che sia sicuro.

E l’addio di Arthur, ipotetico ovviamente, potrebbe creare le condizioni giuste per un innesto davanti: la formula preferita è quella del prestito con diritto di riscatto. Così da valutare, nel caso, in quelli che saranno gli ultimi sei mesi della stagione, l’impatto con la realtà bianconera. Di nomi ovviamente ancora non ce ne sono, e se si pensasse a David del Lille vi diciamo che il giocatore ha aperto al rinnovo triennale con i francesi. Quindi è una pista fredda, gelata al momento. Vedremo. Da qui a gennaio c’è tempo.