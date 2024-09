Rabiot subito contro la Juventus: ‘chiusura’ definitiva

Con un post apparso sul suo profilo X, il giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’ ha fatto il punto della situazione relativa ad Adrien Rabiot

Dopo la decisione di non rinnovare il suo contratto con la Juventus in scadenza nello scorso giugno, Adrien Rabiot è ancora alla ricerca di una nuovo club. Nonostante le varie proposte ricevute dalla Spagna e dalla Premier League, la mezzala transalpina non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro, preferendo prendersi del tempo per valutare il da farsi.

Nelle ultime settimane l’ex mezzala di Juventus e Psg è stato accostato con una certa insistenza al Milan. Voci che erano ritornate prepotentemente in auge in concomitanza dell’infortunio accorso ad Ismael Bennacer, che sarà costretto a restare fermo ai box per circa tre mesi. In realtà, secondo quanto riferito da Luca Bianchin, giornalista de la ‘Gazzetta dello Sport’, i rossoneri non dovrebbero ritornare sul mercato per sostituire l’algerino. A meno di clamorosi colpi di scena, dunque, il Milan non affonderà il colpo per Rabiot, preferendo valorizzare alcuni dei suoi giovani.

Bianchin si è espresso in questi termini sull’argomento: “Il Milan non prenderà Rabiot o altri svincolati per sostituire Bennacer dopo l’infortunio. I giovani di Milan Futuro avranno spazio: Silvano Vos e Kevin Zeroli i primi candidati. Mattia Liberali può avere una chance”.