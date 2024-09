Thiago Motta ‘rimanda’ il mercato di Giuntoli: è già stato avvisato

Scoppia il caso nella Juve: il giocatore, uno degli investimenti più importanti dell’estate, ancora non ha debuttato da titolare. La situazione

In campo dall’inizio ancora non si è visto. E tre indizi fanno decisamente una prova. Nelle prime tre uscite stagionali della Juventus Douglas Luiz è entrato in campo a gara in corso. Motta gli ha preferito Locatelli e Fagioli. E qualcuno, qualche domanda, se l’è posta.

Come può un giocatore del genere, un investimento di 50 milioni di euro fatto in estate, rimanere in panchina nelle prime gare di campionato? Vuol dire, senza discussioni, che Motta non lo vede ancora pronto per mandarlo in campo dall’inizio. E a spiegare qual è il pensiero del tecnico della Juventus ci ha pensato l’opinionista Guido Tolomei che, sul proprio profilo X, ha scritto questo.

Motta e Douglas Luiz, ecco la situazione

“Per Motta non contano nomi e investimenti, conta chi pedala. Il giorno in cui Luiz comincerà a farlo come si deve anche in allenamento lo vedremo partire titolare. Da Empoli in poi ogni occasione è quella giusta… o una mancata“. Insomma, senza girarci troppo intorno (ed è anche giusto così), gioca chi merita, chi riesce a dare tutto in allenamento, chi dimostra di volere fortemente scendere in campo per vincere le partite e lo fa con quella cattiveria che serve nel corso dell’anno.

Anche per questo motivo si sono visti in campo Mbangula e Savona. Gente fresca, giovane, che sicuramente dentro le segrete stanze della Continassa va a mille all’ora sempre. E questo Motta lo vede, assolutamente, e poi premia quella volontà di trovare spazio, quella voglia di sudare e lottare per i colori bianconeri. Anche in questo modo si vincono le partite, anche in questo modo il tecnico riesce a guadagnarsi la stima del gruppo.