Inter-Juventus, sogno finito: la firma chiude il sipario

Inter-Juventus, il sogno è finito: la firma sul contratto praticamente chiude ogni possibilità alle italiane. Il prezzo è alle stelle

Sia Juventus che Inter hanno sognato. Il giusto, perché ad un certo punto hanno capito che ci sarebbe stato poco da fare, almeno nella sessione di mercato che da poco si è conclusa. Ma sia Giuntoli che Marotta speravano e sognavano il colpo grosso a parametro zero. Ma a quanto pare, secondo le informazioni che sono state riportate da Team Talk, non sarà così.

Il nome in questione è quello dell’attaccante del Lille David: il canadese, come tutti sappiamo, è in scadenza di contratto. Ma dopo aver chiuso tutte le porte al rinnovo contrattuale, adesso pare, come spiegato nei giorni scorsi, si sia convinto di mettere nero su bianco con i francesi. E questo, praticamente, chiude le porte ad un possibile arrivo in Italia. Il motivo, ovviamente, è economico.

Inter-Juventus niente David: va in Premier League

Sempre secondo la fonte citata prima il rinnovo è propedeutico ad un addio fissato la prossima estate. E ovviamente al miglior offerente. Questo vuole dire, serenamente, che ci vorranno un bel po’ di soldini per convincere i francesi a cederlo. E siccome ci sono almeno tre squadre del massimo campionato inglese che lo potrebbero prendere, allora la lotta si fa durissima.

Oltre alle due big italiane infatti, David sarebbe entrato nel mirino del Manchester United, dell’Arsenal e del Tottenham: tre club che di problemi economici non ne hanno così tanto e che sono in grado di investire tra i 50 e i 60 milioni di euro che i rossoneri di Francia potrebbero richiedere per il cartellino del giocatore. Una situazione quindi che sembra già essere ben definita.